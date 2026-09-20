Tuổi trẻ Quảng Ngãi phải có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất

Chương trình thu hút 550 đoàn viên, thanh niên tham gia tại điểm cấp tỉnh. Quảng Ngãi có diện tích gần 15 nghìn km², khoảng 130 km bờ biển, đảo Lý Sơn, Khu kinh tế Dung Quất với nhiều dự án công nghiệp, cảng biển quy mô lớn. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Lễ phát động phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2026.

Từ các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày Thứ bảy tình nguyện", "Hãy làm sạch biển"..., tuổi trẻ Quảng Ngãi được định hướng chuyển từ “xung kích theo đợt” sang “hành động thường xuyên”; từ dọn dẹp vệ sinh sang xây dựng lối sống xanh và các mô hình bảo vệ môi trường bền vững.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi kêu gọi đoàn viên, thanh thiếu nhi bắt đầu từ những việc cụ thể như giảm sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, trường học; đồng thời vận động gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phát biểu tại lễ phát động.

Các cơ sở Đoàn được yêu cầu gắn phong trào với những công trình, phần việc cụ thể, tập trung xử lý các điểm đen về ô nhiễm, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, “Phân loại rác tại nguồn”.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; trong đó thanh niên có vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến về nhận thức và hành động.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, phát triển kinh tế bền vững phải được đo bằng cả chất lượng môi trường và ý thức của người dân, chứ không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng. Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị hơn 70 nghìn đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt tại những nơi môi trường cần nhất.

“Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 70.000 đoàn viên, thanh niên. Các bạn có mặt ở từng thôn, tổ dân phố, từng trường học, từng nhà máy, từng con tàu ra khơi. Từ hôm nay, hãy để màu áo xanh của tuổi trẻ có mặt trước tiên ở những nơi môi trường cần nhất. Hãy để mỗi tuyến đường thanh niên tự quản, mỗi hàng cây được trồng, mỗi bãi biển được làm sạch, mỗi túi rác được phân loại đúng cách trở thành dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi. Hãy để ý thức bảo vệ môi trường trở thành nét đẹp trong lối sống của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư”, ông Nguyễn Đức Tâm nói.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phất cờ phát động phong trào và trao cờ cho anh Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi.

Ngay sau lễ phát động, các cơ sở Đoàn triển khai công trình, phần việc hưởng ứng tại 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh, tập trung vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa.