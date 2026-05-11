  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến 1 cháu bé tử vong

Thứ Hai, 06:06, 11/05/2026
VOV.VN - Tối 10/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô và xe ô tô tải khiến 1 cháu bé tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 37 phút cùng ngày, tại Km1049+300 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), xe mô tô biển kiểm soát 76B1-355.99 do anh Nguyễn Ánh (36 tuổi), trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển theo hướng Nam - Bắc, chở theo 2 con là Nguyễn Bảo Khang (11 tuổi) và Nguyễn Phi Khanh (6 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô của anh Nguyễn Ánh va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 76D1-307.62 do anh Nguyễn Văn Quân (34 tuổi) trú thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đang đỗ sát lề đường theo cùng chiều lưu thông.

Sau va chạm, cả 3 người trên xe mô tô 76B1-355.99 ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-605.58 do Lê Quốc Anh (30 tuổi) trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Hậu quả, cháu Nguyễn Phi Khanh tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Ánh và cháu Nguyễn Bảo Khang bị thương, được đưa đi cấp cứu. Xe mô tô 76B1-355.99 bị hư hỏng.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế xe ô tô tải không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Riêng người điều khiển xe mô tô đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra.

 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Mạnh tay xử lý xe máy điện độ chế gây mất an toàn giao thông ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Liên tiếp các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện độ chế tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu niên điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, mất an toàn.

Truy nguồn, xử lý doanh nghiệp xả thải khiến dòng kênh đen kịt ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Dòng kênh Sơn Tịnh chảy qua thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang bị “nhuộm” đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc. Không chỉ mất đi vai trò dẫn nước tưới tiêu, dòng kênh này còn trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ, đe dọa sức khỏe của người dân một vùng quê.

Quốc lộ 14C qua vùng biên giới Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN - Quốc lộ 14C, đoạn qua 2 xã biên giới Mô Rai và Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, ổ gà xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

