Quảng Ngãi: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến 1 cháu bé tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 37 phút cùng ngày, tại Km1049+300 Quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), xe mô tô biển kiểm soát 76B1-355.99 do anh Nguyễn Ánh (36 tuổi), trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển theo hướng Nam - Bắc, chở theo 2 con là Nguyễn Bảo Khang (11 tuổi) và Nguyễn Phi Khanh (6 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô của anh Nguyễn Ánh va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 76D1-307.62 do anh Nguyễn Văn Quân (34 tuổi) trú thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển đang đỗ sát lề đường theo cùng chiều lưu thông.

Sau va chạm, cả 3 người trên xe mô tô 76B1-355.99 ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-605.58 do Lê Quốc Anh (30 tuổi) trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng Nam - Bắc.

Hậu quả, cháu Nguyễn Phi Khanh tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Ánh và cháu Nguyễn Bảo Khang bị thương, được đưa đi cấp cứu. Xe mô tô 76B1-355.99 bị hư hỏng.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế xe ô tô tải không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Riêng người điều khiển xe mô tô đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra.