Ra mắt công trình thanh niên “Tiếng loa an ninh” tại đặc khu Phú Quốc

Công trình thanh niên “Tiếng loa an ninh” – mô hình loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tuyên truyền pháp luật tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, Đoàn Thanh niên đặc khu Phú Quốc và Đoàn Thanh niên Mobifone An Giang ký kết triển khai công trình thanh niên “Tiếng loa an ninh”.

Công trình được triển khai nhằm thực hiện Đề án của UBND tỉnh An Giang về xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, đồng thời gắn với phong trào “Đảo ngọc xanh” do tuổi trẻ Công an tỉnh An Giang thực hiện, hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026). Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện các đơn vị phối hợp đã thực hiện nghi thức kick-off chính thức khởi động công trình.

Giai đoạn 1 của mô hình được thí điểm tại khu vực chợ Cầu Sấu, khu phố 4 An Thới, cho phép cập nhật nội dung tuyên truyền pháp luật từ xa, tự động phát sóng theo lịch với sự hỗ trợ của AI chuyển văn bản thành bản tin âm thanh. Thông qua hệ thống này, các nội dung về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an ninh mạng, pháp luật và chính sách của Nhà nước sẽ được truyền tải thường xuyên, sinh động đến người dân. Sau giai đoạn thí điểm, mô hình dự kiến mở rộng kết nối với hệ thống loa công cộng và các trường học trên địa bàn.

“Tiếng loa an ninh” là công trình thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị và hướng tới phục vụ APEC 2027.

Mobifone An Giang trao tặng 1.600 SIM và gói cước cho Công an đặc khu Phú Quốc cho 600 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Mobifone An Giang đã trao tặng 1.000 SIM và gói cước trị giá 90 triệu đồng cho Công an đặc khu Phú Quốc phục vụ triển khai định danh điện tử mức độ 2 lần đầu cho người dân; đồng thời trao 600 SIM và gói cước trị giá 54 triệu đồng cho 600 chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026. Góp phần hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.