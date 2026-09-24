Tạo diện mạo mới cho đô thị Thái Nguyên

Tại phường Đức Xuân (Thái Nguyên), địa phương trung tâm của tỉnh Bắc Kạn cũ, việc lập lại trật tự đô thị được triển khai trên 10 tuyến đường chính. Sau khoảng 2 tháng thực hiện, 9 tuyến đã cơ bản hoàn thành việc giải tỏa hành lang, chỉnh trang vỉa hè, sắp xếp khu vực để xe và dành lối đi cho người đi bộ. Riêng tuyến đường Kon Tum vẫn đang được rà soát do liên quan đến phạm vi đất đai.

Người dân phường Bắc Kạn chủ động tháo dỡ bệ, bục, công trình và di chuyển cây cảnh lấn chiếm vỉa hè

Trên nhiều tuyến phố, những bệ bục, chậu cảnh, biển quảng cáo, mái che từng lấn chiếm phần lưu không đã được người dân tự nguyện tháo dỡ sau khi được tuyên truyền, vận động. Các địa phương cũng triển khai việc kẻ lại vạch trên vỉa hè, phân định khu vực dành cho người đi bộ và nơi để xe, góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ dưới lòng đường.

Ông Long Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Xuân cho biết: Để thực hiện, phường huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cán bộ, công chức, lực lượng Công an, an ninh cơ sở, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đến các tổ dân phố. Việc tuyên truyền, vận động được thực hiện trước, tạo sự đồng thuận để người dân cùng tham gia chỉnh trang, giữ gìn trật tự đô thị.

“Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị; đồng thời duy trì kết quả tại những tuyến đường đã hoàn thành, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Phường cũng sẽ phát huy vai trò của các tổ dân phố và người dân trong tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, qua đó cùng duy trì trật tự đô thị trên địa bàn…”- Ông Long Văn Thắng cho biết.

Hội viên Phụ nữ phường Quan Triều tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Thực hiện Kế hoạch 224/KH-UBND ngày 28/5/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”, không chỉ các phường trung tâm, toàn bộ 92/92 xã, phường đồng loạt rà soát, lập lại trật tự đô thị. Theo đó, Công an tỉnh là cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện. Các xã, phường tập trung tuyên truyền, giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; kẻ vạch, bố trí lối đi tối thiểu 1,5 m cho người đi bộ, sắp xếp biển báo và xử lý vi phạm. Qua đó, trật tự, mỹ quan tại nhiều tuyến đường, khu vực đô thị có chuyển biến, diện mạo đô thị từng bước khang trang, văn minh hơn.

Tại nhiều tuyến phố, chính quyền địa phương kẻ vạch phân định khu vực trên vỉa hè, dành lối đi thông thoáng cho người đi bộ.

Tháng 9/2026, UBND tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua “Năm trật tự, văn minh đô thị” năm 2026, tập trung tại các xã, phường nằm trong quy hoạch, phát triển đô thị với các nội dung về trật tự xây dựng, giao thông, hạ tầng, cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và chuyển đổi số. Phong trào được thực hiện đến hết ngày 31/12, hướng tới xây dựng diện mạo đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

“Diện mạo, mỹ quan đô thị ở Quan Triều đã có chuyển biến rõ rệt. Những mái che, cây cối, chậu hoa, cây cảnh hay vật liệu xây dựng trước đây lấn chiếm vỉa hè nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Quang cảnh vì thế thoáng rộng hơn, có thêm không gian dành cho người đi bộ và nhìn cũng khang trang, sạch đẹp hơn. Là người dân, tôi thấy chính quyền phường làm như vậy rất thiết thực và chúng tôi đồng tình, ủng hộ", ông Hoàng Văn Minh, người dân Tổ 4, phường Quan Triều bày tỏ.

Tuy nhiên, sau giải toả, tại một số vị trí vẫn có tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để bán hàng hoặc dừng đỗ xe trái quy định. Do đó, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý, với phương châm “Làm đến đâu dứt điểm đến đó, không để tái lấn chiếm”.

Phường Bắc Kạn đầu tư cải tạo hệ thống vỉa hè, mương thoát nước

Cùng với lập lại trật tự, các phường cũng đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng, sửa chữa hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, chỉnh trang cây xanh, xử lý các điểm thường xuyên ùn tắc. Tại phường Phan Đình Phùng, công tác này còn được gắn với việc chuẩn bị Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, phường đã phân công các đơn vị, tổ dân phố vệ sinh môi trường, duy tu biển báo, chỉnh trang các tuyến chính, cắt tỉa cây xanh, bảo đảm chiếu sáng; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý bán hàng, lấn chiếm vỉa hè. Những tuyến đường hạ tầng chưa hoàn chỉnh cũng được rà soát để đề xuất đầu tư trong thời gian tới.

“Phường đã giao Công an và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thường xuyên kiểm tra các điểm bán hàng rong, tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời, phường tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ bục, bệ và những phần lấn chiếm; kẻ vạch trên các tuyến đường chính, dành không gian cho người đi bộ. Thời gian tới, phường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Công an tỉnh, giao Công an phường chủ trì duy trì kiểm tra, xử lý. Đến nay, cơ bản các hộ dân đều đồng tình, ủng hộ", ông Đặng Quang Ngọc cho hay.

Từ những tuyến đường được trả lại lối đi cho người dân đến những hạ tầng đang từng bước được hoàn thiện, diện mạo đô thị Thái Nguyên đang có những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, để duy trì và phát huy kết quả này, các địa phương cần tiếp tục kiểm tra, xử lý những trường hợp tái lấn chiếm, đồng thời nâng cao ý thức của người dân, từng bước đưa trật tự đô thị trở thành nền nếp.