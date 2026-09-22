Theo đó, HĐND TP.HCM thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Cụ thể, trong số 24 nghị quyết, có 5 nghị quyết liên quan đến hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục; 6 nghị quyết trong lĩnh vực hạ tầng, tài nguyên; 4 nghị quyết về phát triển không gian ngầm, quy hoạch đô thị theo TOD (giao thông công cộng); 5 nghị quyết liên quan đến ngân sách; 2 nghị quyết về khuyến khích đổi mới, sáng tạo và 1 nghị quyết liên quan lĩnh vực điện.

HĐND TP.HCM thông qua nhiều nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị (Ảnh: Duy Phương)

Việc thông qua 24 nghị quyết tại kỳ họp này kịp thời, đồng bộ với thời điểm Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2026, tạo cơ sở pháp lý, nền tảng để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: Việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị là một quá trình, không thể hoàn thành trong một, hai kỳ họp. Trong thời gian còn lại của năm 2026 sẽ tiếp tục tổ chức 2 kỳ họp HĐND để xem xét, thông qua các nghị quyết cần ban hành nhằm triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị cũng như những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Trong đó, những nội dung cấp bách, quan trọng cần được ưu tiên với tinh thần không để phát sinh khoảng trống pháp lý; không để có khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn; không để những quy định được ban hành nhưng khó thực hiện. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách cũng không nên quá cầu toàn, kéo dài thời gian, làm mất cơ hội phát triển của Thành phố.