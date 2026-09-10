Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa ngay đầu năm học mới

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm 100% học sinh có đủ sách trong thời gian sớm nhất.

Tại một số nhà sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều đầu sách giáo khoa đang thiếu hụt, trong khi nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh tăng cao. Sau khai giảng, nhiều phụ huynh vẫn tất bật tìm mua các đầu sách còn thiếu, chủ yếu là sách lịch sử và địa lý, sách bài tập. Chị Hồ Thị Mỹ Duyên, ở xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lo lắng khi đã vào năm học mới nhưng 2 đứa con chị vẫn thiếu một số sách học: “Tôi có 2 cháu, một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 1. Mấy ngày này đi học thiếu sách để học, phải xem chung với bạn. Tôi phải đi tìm ở các nhà sách, có quyển nào thì mua quyển đó. Mong muốn Nhà nước làm thế nào đó để xuất bản sách kịp thời cho các cháu đến trường”.

Chị Hồ Thị Mỹ Duyên, ở xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đi nhiều nơi tìm mua sách cho con nhưng không có

Đại diện một nhà sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu hè, đơn vị đã nhập số lượng lớn sách giáo khoa nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện các nhà sách đang liên hệ với tổng kho để tiếp tục nhập hàng. Anh Nguyễn Hồng Đại, đại diện một nhà sách ở đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho hay, cả tuần nay, nhiều phụ huynh tìm đến mua sách giáo khoa nhưng không đủ bán: “Ngày nào cũng có phụ huynh đến hỏi mua sách cho con nhưng không có để bán. Lâu lâu sách mới về được một số quyển, không đủ bộ, nhưng trong khoảng nửa tiếng là bán hết sách. Tình trạng năm nay thiếu từ đầu đến giờ, có khi nào thì bán khi đó. Hiện một số đầu sách cũ vẫn còn, sách mới thiếu toàn bộ”.

Nhiều nhà sách hiện đang trong tình trạng thiếu sách giáo khoa

Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng chủ động tìm giải pháp phù hợp để cung cấp sách giáo khoa cho học sinh. Ông Nguyễn Đức Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhà trường đang thiếu một số đầu sách lẻ, như sách Đạo đức và Tiếng Anh.

“Sách giáo khoa đối với học sinh còn thiếu cục bộ ở một số học sinh, một số môn. Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh đến những nhà sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố giới thiệu để tìm mua, đồng thời liên lạc với các đơn vị cung cấp nếu có thị họ hỗ trợ. Nhà trường tổ chức in sách điện tử và tải sách điện tử về để gửi qua kênh của phụ huynh cho học sinh học. Hiện nay cũng chưa bảo đảm hết sách cho giáo viên dạy. Tuy nhiên, chúng ta có lợi thế là nguồn sách điện tử, các thầy, cô giáo có thể tải về để sử dụng qua Zalo hoặc in ra để sử dụng. Do vậy, về cục bộ thì chưa thể đủ hoàn toàn sách cho giáo viên và học sinh”.

Nhiều phụ huynh đến các nhà sách để mua sách giáo khoa cho con nhưng không đủ bộ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, đến nay, bậc tiểu học đã có gần 223.000 bộ sách giáo khoa, đạt gần 93%; bậc trung học cơ sở có hơn 175.000 bộ, đạt hơn 90%. Các trường và trung tâm thuộc Sở có tổng số sách giáo khoa hơn 107.000 bộ, đạt hơn 96%. Tính đến ngày 8/9, toàn thành phố Đà Nẵng còn thiếu gần 40.000 bộ sách giáo khoa, chiếm tỷ lệ 7,26 %.

Trong thời gian chờ nguồn cung, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các trường học rà soát nhu cầu thực tế, điều phối nguồn sách và triển khai các giải pháp linh hoạt, ưu tiên bảo đảm học sinh có sách để học. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:

“Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục huy động các nguồn lực, bảo đảm nguồn sách tại các thư viện để học sinh có thể mượn sách, cũng như bố trí cho mượn sách giữa các trường trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã gửi đường dẫn file sách điện tử đến các đơn vị trường học để phu huynh và học sinh chủ động khai thác nguồn sách điện tử. Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi với Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng. Đơn vị cam kết đang tiến hành in sách bổ sung và trong thời gian sớm nhất sẽ đưa sách đến các nhà sách trên địa bàn thành phố”.