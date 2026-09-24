TP.HCM diễn tập bảo vệ 3 hệ thống cấp nước, giáo dục, y tế

Ngày 24/9, Công an TP.HCM phối hợp Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) khai mạc chương trình Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026. Chương trình kéo dài đến ngày 28/9.

Ba hệ thống tham gia diễn tập gồm: Hệ thống thông tin dịch vụ Cấp nước Sài Gòn, Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (ảnh: Hà Khánh)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, không gian mạng ngày càng quan trọng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoạt động quản trị và phát triển KT-XH. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu.

Đại tá Lê Công Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Sau diễn tập, các đơn vị cần khắc phục những hạn chế được phát hiện, nâng cao năng lực phòng thủ và phối hợp ứng phó sự cố.

Quang cảnh lễ khai mạc (ảnh: Hà Khánh)

"Chương trình diễn tập thực chiến lần này được tổ chức trên các hệ thống thông tin đang vận hành trên thực tế và không đơn thuần là một tập huấn kỹ thuật, mà là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện cũng như là rèn luyện cái năng lực thực tế; đồng thời là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao khả năng tự phòng thủ cũng như là khả năng xử lý các sự cố", Đại tá Lê Công Anh nhấn mạnh.

Chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng trên 3 hệ thống thông tin đang vận hành trong lĩnh vực cấp nước, giáo dục và y tế diễn ra từ 24 - 28/9. Chương trình được tổ chức theo mô hình Red Team/Blue Team. Red Team đóng vai lực lượng tấn công, thực hiện kiểm thử trong phạm vi được phê duyệt. Blue Team giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý sự cố. Red Team đóng vai lực lượng tấn công, thực hiện kiểm thử trong phạm vi được phê duyệt Blue Team giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý sự cố Red Team có cán bộ, chuyên gia từ Công an TP.HCM, Công an TP Đồng Nai, các doanh nghiệp an ninh mạng và cơ sở đào tạo công nghệ. Blue Team gồm cán bộ kỹ thuật, quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu TP.HCM từ QTSC và lực lượng chuyên trách của các cơ quan chủ quản ba hệ thống. Thao trường được bố trí thành 6 khu vực cho 6 đội Red Team và một khu vực tác chiến của Blue Team, với không gian, hạ tầng độc lập. Theo Ban tổ chức, quá trình diễn tập được kiểm soát để bảo đảm an toàn cho các hệ thống đang vận hành, không làm gián đoạn dịch vụ ngoài phạm vi cho phép. Phương án kiểm soát rủi ro, sao lưu và phục hồi hệ thống cũng đã được chuẩn bị.