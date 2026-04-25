Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay làm sạch bãi biển

Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển.

Đổi rác lấy quà

Ngày hội môi trường biển thu hút hơn 600 tình nguyện viên là lực lượng sinh viên các trường đại học, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn, chia thành nhiều nhóm thu gom rác dọc các bãi biển.

Bên cạnh đó, mô hình “đổi rác lấy quà” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Rác thải sau khi thu gom được đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như túi vải, cây xanh…

Đoàn viên, thanh niên thu gom rác dọc các bãi biển

Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức, tích cực thay đổi thói quen cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi nilong, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường của người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Dọn vệ sinh môi trường biển

Bạn Nguyễn Duy Thạnh, sinh viên Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng cảm nhận: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa và thiết thực. Thông qua hoạt động như thu gom nhặt rác, đổi rác lấy quà góp phần duy trì môi trường biển xanh, sạch đẹp có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho người dân”.