  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay làm sạch bãi biển

Thứ Bảy, 14:26, 25/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của chương trình “Khai trương mùa du lịch Biển 2026”, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội môi trường biển với chủ đề “Giữ xanh biển Đà Nẵng”.

Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ hệ sinh thái biển. 

tuoi tre Da nang chung tay lam sach bai bien hinh anh 1
  Đổi rác lấy quà

Ngày hội môi trường biển thu hút hơn 600 tình nguyện viên là lực lượng sinh viên các trường đại học, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn, chia thành nhiều nhóm thu gom rác dọc các bãi biển. 

tuoi tre Da nang chung tay lam sach bai bien hinh anh 2
Rác thải sau khi thu gom được đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như túi vải, cây xanh

Bên cạnh đó, mô hình “đổi rác lấy quà” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Rác thải sau khi thu gom được đổi lấy các sản phẩm thân thiện môi trường như túi vải, cây xanh… 

tuoi tre Da nang chung tay lam sach bai bien hinh anh 3
 Đoàn viên, thanh niên thu gom rác dọc các bãi biển

Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức, tích cực thay đổi thói quen cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa và túi nilong, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường của người dân, du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan, vui chơi, giải trí tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

tuoi tre Da nang chung tay lam sach bai bien hinh anh 4
Rác thải nhựa sau khi được thu gom, phân loại sẽ được đổi lấy các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, cây xanh.
tuoi tre Da nang chung tay lam sach bai bien hinh anh 5
 Dọn vệ sinh môi trường biển

Bạn Nguyễn Duy Thạnh, sinh viên Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng cảm nhận: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa và thiết thực. Thông qua hoạt động như thu gom nhặt rác, đổi rác lấy quà góp phần duy trì môi trường biển xanh, sạch đẹp có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho người dân”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng môi trường biển làm sạch bãi biển bãi biển
Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng
Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động với quy mô mở rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đang tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động với quy mô mở rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026
Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Tối 24/4, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Tinh hoa Áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”.

Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Tối 24/4, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Tinh hoa Áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”.

Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

VOV.VN - Sáng nay (24/4), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.

Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

VOV.VN - Sáng nay (24/4), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026.

