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Tuyên Quang phấn đấu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP vào năm 2030

Thứ Bảy, 09:23, 01/08/2026
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VOV.VN - Đây là mục tiêu mà tỉnh Tuyên Quang đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu xây dựng và phát triển văn hóa Tuyên Quang toàn diện, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Tuyên Quang, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến không gian số; bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo ra các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc địa phương và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa.

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Tuyên Quang phấn đấu xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế

Kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 85% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tỉnh phấn đấu 100% học sinh, học viên, sinh viên được tiếp cận thường xuyên các hoạt động giáo dục di sản; hoàn thành xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh; 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp, được quản lý và khai thác hiệu quả; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đối với công tác chuyển đổi số, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành số hóa 100% di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, bảo vật quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2026; đến năm 2030 hoàn thành số hóa toàn bộ di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, phấn đấu xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành lễ hội văn hóa tầm vóc quốc tế; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP; bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa và tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa; xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, hình thành môi trường văn hóa nhân văn, văn minh; đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ sinh thái văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa và du lịch văn hóa; huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực văn hóa; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, góp phần nâng cao sức mạnh mềm văn hóa của địa phương.

Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; đồng thời chủ trì thực hiện số hóa di sản, phát triển các nền tảng văn hóa số, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp bảo đảm nguồn lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường công tác đối ngoại văn hóa, góp phần đưa các mục tiêu phát triển văn hóa của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

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Tuyên Quang: Phát triển rừng gắn với dự án tín chỉ carbon

VOV.VN - Để góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về chống biến đổi khí hậu, đưa mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác bảo vệ rừng, hỗ trợ chủ rừng phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển dự án tín chỉ carbon.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
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