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Tuyên Quang phấn đấu không còn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Hai, 14:53, 29/06/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động tối đa các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và các hộ nghèo. Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

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Tuyên Quang phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 10,5%/năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm. Tuyên Quang cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; có khoảng 51,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khoảng 3,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu trên 70% lao động là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế; trên 30% lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Năng suất lao động xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 200 triệu đồng/người/năm; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trung bình so với cả nước; tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 74 tuổi.

Về hạ tầng kinh tế - xã hội, Tuyên Quang phấn đấu duy trì và nâng cấp 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông; đường trục chính các thôn cơ bản được cứng hóa; 100% thôn có điện lưới quốc gia hoặc nguồn điện phù hợp khác; 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đồng thời, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; phấn đấu ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh chú trọng đầu tư hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là người dân tộc thiểu số.

Đối với lĩnh vực y tế, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 22%; đạt 11 bác sỹ và 44 giường bệnh trên một vạn dân; 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các chính sách bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Kế hoạch cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn di sản văn hóa và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh phát triển du lịch lịch sử cách mạng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; hỗ trợ đồng bào tham gia các hoạt động du lịch, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc; phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt trên một nửa mức bình quân chung của cả nước, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và giàu bản sắc.

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Tuyên Quang phấn đấu thu hút ít nhất 3 doanh nghiệp thuộc VNR500

VOV.VN - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch về thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
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