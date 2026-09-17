Tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội với 114 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp, hợp tác xã của 17 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, cùng 6 gian hàng không gian chung trình diễn làng nghề; 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Lễ khai mạc “Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026” diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/9, thời lượng 50 phút, với chương trình nghệ thuật, trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia và trải nghiệm không gian thưởng trà Shan tuyết. Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 18 đến 24 tháng 9/2026).

“Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026” là dịp quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề đặc trưng của Tuyên Quang. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề với du lịch, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.