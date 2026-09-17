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Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Thứ Năm, 09:50, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban Tổ chức, đến nay, công tác chuẩn bị Festival cơ bản bảo đảm tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026 tổ chức thực hiện tại khu vực đường 17/8, phường Minh Xuân.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội với 114 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp, hợp tác xã của 17 tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, cùng 6 gian hàng không gian chung trình diễn làng nghề; 30 gian hàng ẩm thực gắn với Lễ hội bia.

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Tuyên Quang sẵn sàng Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch năm 2026

Lễ khai mạc “Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026” diễn ra lúc 20 giờ ngày 18/9, thời lượng 50 phút, với chương trình nghệ thuật, trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia và trải nghiệm không gian thưởng trà Shan tuyết. Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 18 đến 24 tháng 9/2026).

“Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Tuyên Quang năm 2026”  là dịp quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề đặc trưng của Tuyên Quang. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề với du lịch, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng và du khách.

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Tuyên Quang dồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2026

VOV.VN - Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ có nguy cơ quá hạn; ưu tiên xử lý các vùng lõm sóng, thiếu điện, thiết bị và đường truyền yếu; đồng thời hoàn thiện kết nối, làm sạch, chia sẻ dữ liệu, nâng chất lượng dịch vụ công và Đề án 06… là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
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