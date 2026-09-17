Tuyên Quang phát động “chiến dịch” giải ngân vốn đầu tư công

Tính đến ngày 9/9, tổng số vốn đã giải ngân được của Tuyên Quang đạt trên 6.364 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Tổng nguồn vốn chưa giải ngân trên 10.824 tỷ đồng. Trong đó, trên 9.882 tỷ đồng vốn cấp tỉnh của các dự án cam kết có khả năng giải ngân đến hết năm, còn 713 tỷ đồng không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chỉnh giảm, hủy, điều chuyển cho dự án khác.

Theo ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những tháng cuối năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian thực hiện không còn nhiều, vì vậy, các sở, ban, ngành xác định giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm là một “chiến dịch”, phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Để hoàn thành “chiến dịch”, các sở, ngành phải tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc của chủ đầu tư cụ thể bằng văn bản; tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc trong thủ tục đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, nhất là đối với các dự án lớn, dự án của các chủ đầu tư được bố trí số vốn lớn. Bên cạnh đó, phải tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và địa phương, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Phải rà soát, phân nhóm các dự án theo tiến độ và khả năng giải ngân để có giải pháp phù hợp; tham mưu phân bổ số vốn được giao bổ sung và số vốn các chủ đầu tư kiến nghị điều chuyển; quyết liệt trong thực hiện giải phóng mặt bằng; có giải pháp tháo gỡ về giá vật liệu xây dựng”, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu.