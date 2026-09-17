English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tuyên Quang phát động “chiến dịch” giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 09:53, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang, tổng nguồn vốn được giao năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang là trên 17.189 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2025 kéo dài trên 7.236 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2026 trên 9.952 tỷ đồng, vốn kế hoạch giao đầu năm 3.461,3 tỷ đồng, vốn kế hoạch bổ sung trong năm 6.491,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 9/9, tổng số vốn đã giải ngân được của Tuyên Quang đạt trên 6.364 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Tổng nguồn vốn chưa giải ngân trên 10.824 tỷ đồng. Trong đó, trên 9.882 tỷ đồng vốn cấp tỉnh của các dự án cam kết có khả năng giải ngân đến hết năm, còn 713 tỷ đồng không có khả năng giải ngân hết đề nghị điều chỉnh giảm, hủy, điều chuyển cho dự án khác.

2aoboqpbo07nlvtp93jiltihad3n4bes0ubz2eya.jpg

Theo ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những tháng cuối năm 2026, khối lượng công việc còn rất lớn, thời gian thực hiện không còn nhiều, vì vậy, các sở, ban, ngành xác định giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm là một “chiến dịch”, phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Để hoàn thành “chiến dịch”, các sở, ngành phải tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc của chủ đầu tư cụ thể bằng văn bản; tập trung ưu tiên giải quyết các vướng mắc trong thủ tục đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, nhất là đối với các dự án lớn, dự án của các chủ đầu tư được bố trí số vốn lớn. Bên cạnh đó, phải tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và địa phương, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

“Phải rà soát, phân nhóm các dự án theo tiến độ và khả năng giải ngân để có giải pháp phù hợp; tham mưu phân bổ số vốn được giao bổ sung và số vốn các chủ đầu tư kiến nghị điều chuyển; quyết liệt trong thực hiện giải phóng mặt bằng; có giải pháp tháo gỡ về giá vật liệu xây dựng”, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu.

anh-tin-chuyen-doi-so-tuyen-quang.jpg

Tuyên Quang dồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2026

VOV.VN - Tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ có nguy cơ quá hạn; ưu tiên xử lý các vùng lõm sóng, thiếu điện, thiết bị và đường truyền yếu; đồng thời hoàn thiện kết nối, làm sạch, chia sẻ dữ liệu, nâng chất lượng dịch vụ công và Đề án 06… là những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các trường sau sắp xếp
Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các trường sau sắp xếp

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, trong năm học 2026-2027, tỉnh Tuyên Quang có 578 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, giảm 45,6% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các trường sau sắp xếp

Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các trường sau sắp xếp

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, trong năm học 2026-2027, tỉnh Tuyên Quang có 578 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, giảm 45,6% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Tuyên Quang: Xác định nhiều mục tiêu trong đổi mới mô hình phát triển
Tuyên Quang: Xác định nhiều mục tiêu trong đổi mới mô hình phát triển

VOV.VN - Để thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển của đất nước, Tuyên Quang đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, 2035 và 2045, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của tỉnh.

Tuyên Quang: Xác định nhiều mục tiêu trong đổi mới mô hình phát triển

Tuyên Quang: Xác định nhiều mục tiêu trong đổi mới mô hình phát triển

VOV.VN - Để thực hiện có hiệu quả mô hình phát triển của đất nước, Tuyên Quang đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, 2035 và 2045, cùng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của tỉnh.

Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên
Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên

VOV.VN - Mực nước lũ trung, hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông trên địa bàn Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 17/9, mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Riêng sông Bưởi và sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đã trên báo động 3.

Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên

Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa tiếp tục lên

VOV.VN - Mực nước lũ trung, hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông trên địa bàn Thanh Hóa đang lên. Lúc 7h ngày 17/9, mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2. Riêng sông Bưởi và sông Yên tại trạm thủy văn Chuối đã trên báo động 3.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp