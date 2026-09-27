English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe tập lái va chạm liên hoàn ở Bắc Ninh, thầy dạy lái xe tử vong

Chủ Nhật, 11:15, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn qua xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tập lái và xe tải, khiến thầy dạy lái xe tử vong, một học viên bị thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, khoảng 19h45 ngày 26/9, trên tỉnh lộ 276 mới (đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương, qua thôn Thượng, xã Phật Tích) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

xe tap lai va cham lien hoan o bac ninh, thay day lai xe tu vong hinh anh 1

Cụ thể, khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS: 99A-295.XX (xe tập lái) do chị Phạm Thị H (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là học viên điều khiển, chở theo ông Phạm Đăng T, sinh năm 1972 trú tại xã Lương Tài, Bắc Ninh (giáo viên dạy lái xe) va chạm với xe cơ giới khác đi cùng chiều.

Sau khi va chạm, xe tập lái lao sang chiều đường ngược lại thì va chạm đối đầu với xe ô tô tải biển số 99C-105.XX, do anh Lê Văn H (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Nguyên, Bắc Ninh) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Đăng T (thầy dạy lái xe trường Trung cấp Thuận Thành) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Phạm Thị H (học viên) bị thương phải đi viện điều trị.

Chiếc xe tập lái bị biến dạng. Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước
Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương chủ động tiêu thoát nước, kiểm soát các khu vực ngập sâu.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước

VOV.VN -Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gặp khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương chủ động tiêu thoát nước, kiểm soát các khu vực ngập sâu.

Cháy lớn xưởng gỗ hơn 900m2 ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm
Cháy lớn xưởng gỗ hơn 900m2 ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm

VOV.VN - Một xưởng gỗ rộng hơn 900m² tại thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 4/9. Lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Cháy lớn xưởng gỗ hơn 900m2 ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm

Cháy lớn xưởng gỗ hơn 900m2 ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm

VOV.VN - Một xưởng gỗ rộng hơn 900m² tại thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 4/9. Lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Xôn xao clip nhà cao tầng đổ sập khi tháo dỡ ở Bắc Ninh, người đi đường thót tim
Xôn xao clip nhà cao tầng đổ sập khi tháo dỡ ở Bắc Ninh, người đi đường thót tim

VOV.VN - Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội nên thời điểm đó không có ai trong nhà.

Xôn xao clip nhà cao tầng đổ sập khi tháo dỡ ở Bắc Ninh, người đi đường thót tim

Xôn xao clip nhà cao tầng đổ sập khi tháo dỡ ở Bắc Ninh, người đi đường thót tim

VOV.VN - Ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội nên thời điểm đó không có ai trong nhà.

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh
Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, đất từ khu vực đồi phía sau tràn xuống, gây sạt lở tại, thôn Mai Sưu, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm một ngôi nhà dân đổ sập. May mắn, không xảy ra thiệt hại về người.

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

Đất núi sạt lở làm đổ sập nhà dân ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, đất từ khu vực đồi phía sau tràn xuống, gây sạt lở tại, thôn Mai Sưu, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm một ngôi nhà dân đổ sập. May mắn, không xảy ra thiệt hại về người.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời
Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời và hàng nghìn ha cây trồng bị ngập úng.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh phải di dời

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực miền núi tỉnh Bắc Ninh ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời và hàng nghìn ha cây trồng bị ngập úng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục