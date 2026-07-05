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Tin cuối cùng về bão số 1: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại Trung Quốc

Chủ Nhật, 14:48, 05/07/2026
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VOV.VN - Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào trưa 5/7, dự báo tan dần và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

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Sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: TTDBKTTVQG)

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ còn duy trì. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển.

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Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6h tới. 

Bên cạnh đó, trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường của các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

PV/VOV.VN
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