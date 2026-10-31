Tỉnh Quảng Ngãi lắng nghe dân nói, giải quyết việc dân cần

Từ những kiến nghị kéo dài hàng chục năm

Gia đình ông Tiêu Viết Hùng và bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ, thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi đã 26 năm kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết quyền lợi liên quan diện tích đất gia đình giao để xây dựng trường học. Năm 2000, gia đình ông Hùng đồng ý giao đất sản xuất để xây dựng Trường Trung học cơ sở Bình Châu (nay là Trường Trung học cơ sở số 1 Đông Sơn). Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều gia đình mong muốn là được xem xét, giải quyết quyền lợi về đất ở trên cơ sở hồ sơ và quá trình sử dụng đất thực tế.

Trường THCS số 1 Đông Sơn.

Ông Tiêu Viết Hùng cho biết, vừa qua, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn đã trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe và bước đầu chỉ đạo tìm hướng giải quyết kiến nghị của gia đình.

“Thời gian 26 năm đâu có ngắn ngủi. Mỗi năm tôi vẫn viết đơn yêu cầu giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn chưa giải quyết được. Vừa qua, ông Nguyễn Tưởng Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn, có tiếp và chỉ cho mấy vị trí đất để gia đình đi xem, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể. Mình đặt niềm tin vào người đứng đầu, mong người đứng đầu chỉ đạo làm như thế nào đó để đạt được nguyện vọng của người dân”, ông Tiêu Viết Hùng nói.

Không riêng trường hợp gia đình ông Hùng, xã Đông Sơn hiện còn 16 vụ việc tồn đọng, trong đó có vụ việc kéo dài gần 30 năm. Chính quyền địa phương đang rà soát hồ sơ, trực tiếp gặp gỡ người dân tại thực địa để xác định nguyên nhân, tìm hướng xử lý. Một số nội dung đã được thống nhất, lập biên bản song phương án giải quyết vẫn cần tiếp tục được theo dõi, thực hiện.

Địa phương xác định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp đối thoại, làm việc với người dân; đồng thời huy động các cơ quan chuyên môn tham gia, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vụ việc. Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tưởng Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn cho biết: “Đối với việc đối thoại xử lý vấn đề, quan điểm là phải đúng quy định của pháp luật và hài hòa lợi ích giữa ba bên (doanh nghiệp, người dân, chính quyền). Nội dung thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời điểm xử lý”.

Đưa tiếng nói của người dân đến đúng địa chỉ

Bên cạnh việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tiếp công dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi triển khai mô hình “Lắng nghe Nhân dân”, tạo thêm kênh để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống. Mô hình được thực hiện qua hai hình thức: đối thoại trực tiếp tại khu dân cư và tiếp nhận phản ánh thường xuyên thông qua Cổng thông tin điện tử Mặt trận số 24/7. Người dân có thể sử dụng mã QR hoặc đường dẫn trên điện thoại để gửi ý kiến, kiến nghị bất cứ lúc nào.

Các phản ánh sau khi tiếp nhận được tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Mặt trận tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết, đồng thời giám sát những nội dung chậm được xử lý.

Mô hình này vừa được triển khai thí điểm tại xã Thọ Phong và xã Đăk Rơ Wa. Qua tiếp nhận, 87 ý kiến của người dân tập trung vào những vấn đề thiết thực như giao thông, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giáo dục và du lịch. Tại khu vực có khu công nghiệp, người dân còn quan tâm đến nhà ở xã hội, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của công nhân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra mắt mô hình điểm “Lắng nghe Nhân dân” và Diễn đàn “Lắng nghe công nhân nói” tại xã Thọ Phong năm 2026 vào ngày 11/9/2026.

Điểm đáng chú ý của mô hình là quy trình theo dõi sau tiếp nhận. Những kiến nghị chậm được giải quyết sẽ tiếp tục được Mặt trận đôn đốc, đưa vào nội dung giám sát hoặc đối thoại ở kỳ tiếp theo. Kết quả xử lý phải được thông tin trở lại cho người dân đã phản ánh, tránh tình trạng ý kiến chỉ được ghi nhận mà không rõ kết quả.

Bà Y Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mô hình hướng đến bảo đảm mọi ý kiến của người dân đều được ghi nhận, không bị bỏ sót; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong suốt quá trình giải quyết kiến nghị.

“Ý kiến được ghi nhận đầy đủ, không bỏ sót. Mặt trận tiếp tục theo dõi, đôn đốc; ý kiến nào chậm giải quyết sẽ được đưa vào nội dung giám sát, đối thoại kỳ sau. Cuối cùng, kết quả phải được thông tin lại cho chính người dân đã phản ánh”, bà Y Bích Thọ cho biết thêm.

Không chỉ dừng ở các mô hình tiếp nhận, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi còn yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, đối thoại với dân, không ủy quyền cho cấp phó thực hiện. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng quý, hằng năm.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tồn đọng; hạn chế thấp nhất phát sinh vụ việc mới, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Quá trình giải quyết phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời xem xét toàn diện điều kiện, hoàn cảnh, yếu tố lịch sử và thực tiễn địa phương; đề cao đối thoại, hòa giải ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, đối với từng kiến nghị, cơ quan có thẩm quyền phải xác định rõ nội dung nào thuộc trách nhiệm giải quyết của mình, nội dung nào cần chuyển hoặc hướng dẫn đến cơ quan cấp trên; thông tin cụ thể căn cứ pháp lý và thời hạn xử lý.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri phường Cẩm Thành.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe, nghiên cứu kỹ hồ sơ, phân định rõ thẩm quyền và chịu trách nhiệm giải quyết hoặc hướng dẫn người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

“Việc nào giải quyết được và thuộc thẩm quyền của mình thì phải nói rõ thời gian, thời hạn giải quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với những việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh, các đồng chí phải đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời nói rõ căn cứ khoản nào, điều nào quy định thuộc thẩm quyền của sở, ngành cấp tỉnh. Những kiến nghị chính đáng của người dân thì phải giải quyết. Trường hợp không đúng quy định pháp luật thì phải trả lời rõ ràng để bà con, nhân dân biết”, ông Hồ Văn Niên nói.