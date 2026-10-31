Quảng Ngãi quản lý tàu cá qua phần mềm eCDT

Tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh cũ), tàu cá thường xuyên cập cảng thực hiện các thủ tục khai báo, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thay vì ghi chép bằng sổ giấy như trước đây, các thông tin về chuyến biển được cập nhật trên hệ thống điện tử, việc làm thủ tục thuận tiện hơn.

Ngư dân Lê Văn Hiền, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, hành nghề lưới kéo bằng đôi tàu, công suất 540 CV mỗi tàu, hoạt động tại vùng biển thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử, ông đã thực hiện được 4 chuyến biển.

“Phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản này tiện lợi cho ngư dân. Trước đây mình còn phải viết nhật ký, ghi chép nhiều thứ, bây giờ thao tác trên điện thoại thuận tiện hơn, có chỗ nào chưa biết thì được anh em ở cảng hướng dẫn”, ngư dân Lê Văn Hiền chia sẻ.

Nhân viên cảng cá Tịnh Kỳ hướng dẫn ngư dân sử dụng phần mềm truy xuất.

Không chỉ hỗ trợ ngư dân khai báo thông tin, dữ liệu trên hệ thống, đây còn là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản cập cảng. Theo ông Nguyễn Tấn Quang, người phụ trách cảng cá Tịnh Kỳ, hầu hết các chủ tàu cá khi đưa tàu ra vào cảng đều sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử. Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống hỗ trợ việc kiểm tra, đối chiếu sản lượng khai thác và quản lý nguồn gốc thủy sản chặt chẽ hơn.

Ông Nguyễn Tấn Quang cho biết thêm: “Tại cảng, chúng tôi giám sát, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác để xác định việc ghi chép có bảo đảm chính xác hay không. Nếu thông tin đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn ngư dân hoàn tất thủ tục, cập nhật lên hệ thống eCDT. Trường hợp phát hiện thông tin không bảo đảm, chúng tôi sẽ xem xét, xử lý theo quy định”.

Hiện một số địa phương còn gặp khó khăn do chủ tàu thường xuyên đi biển, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc hoạt động ở địa phương khác. Việc rà soát, liên hệ từng chủ tàu để hướng dẫn cài đặt cần sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn.

Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Tại xã Long Phụng vẫn còn 14 tàu cá chưa cài đặt phần mềm. Ông Nguyễn Tấn Dương, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Long Phụng cho biết, địa phương sẽ phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan đến từng hộ dân, hỗ trợ ngư dân hoàn thành cài đặt trước ngày 10/11.

“Một số chủ tàu hiện không có mặt tại địa phương hoặc đang hoạt động ở địa phương khác nên việc triển khai còn khó khăn. Địa phương cam kết đến ngày 10/11 sẽ phối hợp với Chi cục Thủy sản và các cơ quan liên quan đến từng hộ dân, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ ngư dân hoàn thành cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử”, ông Nguyễn Tấn Dương nói.

Trong khi đó, tại xã An Phú, công tác quản lý tập trung vào khoảng 1.300 tàu cá, nhất là những tàu không đủ điều kiện hoạt động hoặc có nguy cơ vi phạm khai thác IUU. Địa phương đang theo dõi vị trí neo đậu của 22 tàu cá trong tỉnh và ngoài tỉnh thuộc diện nguy cơ cao, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra định kỳ; đồng thời quản lý tàu hết hạn đăng kiểm, vận động ngư dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Bà Võ Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị, cơ quan chuyên môn hỗ trợ thông tin để địa phương xác định đúng các tàu chưa hoàn thành cài đặt.

“Đề nghị Chi cục Thủy sản cung cấp danh sách cụ thể tàu chưa cài đặt phần mềm eCDT để xã nắm thông tin, liên hệ với chủ tàu hoặc người nhà chủ tàu, phối hợp triển khai thực hiện”, bà Võ Thị Thu Vân cho biết thêm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ nhập dữ liệu trên phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử của tỉnh này đạt 99,5%, còn 22 tàu cá chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu. Bên cạnh việc hoàn tất cài đặt, cập nhật thông tin, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát tàu cá có nguy cơ cao về vi phạm IUU, kiểm soát hoạt động ra vào cảng và đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Dữ liệu điện tử cũng cần được đối chiếu với nhật ký khai thác và sản lượng thực tế, tránh tình trạng ghi chép hình thức, hợp thức hóa hồ sơ.

Tàu cá neo đậu ở cảng Mỹ Á, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản là nhiệm vụ thường xuyên; khẩn trương hoàn thành việc cài đặt phần mềm đối với các tàu còn lại.

“Đối với các tàu chưa cài đặt phần mềm eCDT, đề nghị hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/11. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với người dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng và cơ quan chuyên môn của ngành Nông nghiệp để triển khai thực hiện. Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý toàn diện tàu cá và công dân của địa phương mình”, ông Đỗ Tâm Hiển nói.

Việc đẩy nhanh ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử gắn với kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và quản lý chặt tàu cá sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong khai thác thủy sản, thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác IUU.