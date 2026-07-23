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Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ (Vĩnh Long)

Thứ Năm, 16:17, 23/07/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long đang lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ (xã Phú Quới) để giám định ADN. Việc lấy mẫu dự kiến hoàn thành vào ngày 24/7.

Theo kế hoạch, việc lấy mẫu được thực hiện đối với 99 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ. Sau khi thu nhận, các mẫu hài cốt sẽ được bàn giao cho Sở Nội vụ lưu giữ tạm thời tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trước khi chuyển đến Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN theo quy định.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và bảo đảm bí mật trong suốt quá trình triển khai.

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Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm điều hành, bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật chất và tiến độ thực hiện. Sở Nội vụ phối hợp giám sát, tiếp nhận và bảo quản mẫu, trong khi Sở Y tế tham gia giám sát chuyên môn và bảo đảm công tác y tế.

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long sẽ thu nhận hơn 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ đối sánh. Đối với những trường hợp không thể đến điểm lấy mẫu, lực lượng chuyên môn sẽ trực tiếp đến tận nhà để thu nhận, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

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Thắp nén hương chuẩn bị lấy mẫu

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu lấy và bàn giao hơn 4.800 mẫu hài cốt liệt sĩ tại 29 nghĩa trang trên địa bàn; đồng thời phấn đấu tìm kiếm, quy tập 140 hài cốt liệt sĩ còn thất lạc.

Song song với việc thu nhận mẫu ADN, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đang tập trung rà soát hồ sơ các trận đánh trên địa bàn qua các thời kỳ kháng chiến; củng cố hệ thống thông tin, lập danh sách nhân chứng lịch sử và phối hợp chặt chẽ với các đội quy tập của Quân khu 9 để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngay khi có đủ căn cứ, tọa độ hoặc nguồn tin do Nhân dân và cựu chiến binh cung cấp.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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