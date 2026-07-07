An Giang phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN gần 15.000 phần mộ liệt sĩ

Sáng nay (7/7), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú. Tham dự có Tổ công tác liên ngành Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, thành viên 2 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 35.931 phần mộ, trong đó 15.747 phần mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Riêng Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú có 694 phần mộ, trong đó 37 phần mộ được lựa chọn lấy mẫu trong đợt thực hành đầu tiên. Qua 2 ngày triển khai, lực lượng thực hiện đã khai quật 37 phần mộ, lấy được 32 mẫu, còn 5 phần mộ không lấy được mẫu. Toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, không để xảy ra sai sót hoặc lẫn mẫu.

Hội nghị tập trung phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai như: công tác chuẩn bị cơ sở vật chất có nội dung chưa thật khoa học; đây là nhiệm vụ mới nên một số bộ phận còn lúng túng trong thực hiện quy trình lấy mẫu và số hóa thông tin; nhiều phần mộ đã được tôn tạo, ốp đá hoa cương, kết cấu kiên cố nên việc khai quật, hoàn thiện mộ mất nhiều thời gian; phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đôi lúc còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến tiến độ số hóa; điều kiện thời tiết mùa mưa cũng tác động đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp, nhanh chóng hoàn thiện quy trình, kiện toàn lực lượng, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu, quyết tâm triển khai đồng bộ việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, sau hội nghị rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang còn lại trên địa bàn, phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 14.754 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện hiệu quả chính sách "Đền ơn đáp nghĩa".