Điện Biên lấy mẫu ADN tại nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất tỉnh

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai các bước khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao mẫu và số hóa thông tin theo quy trình thống nhất để phục vụ công tác giám định ADN.

Nghĩa trang Độc Lập có số lượng phần mộ chưa xác định danh tính lớn nhất tỉnh, với 2.042 trên tổng số 2.432 phần mộ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập là điểm triển khai có quy mô lớn nhất của tỉnh Điện Biên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được dự báo gặp nhiều khó khăn do phần lớn các phần mộ đã được quy tập hơn 70 năm, trải qua nhiều lần tôn tạo, chỉnh trang nên vị trí hài cốt có sự thay đổi, nhiều phần mộ có độ sâu gần 2m. Cùng với đó, thời tiết mưa nắng thất thường ở Điện Biên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động toàn bộ lực lượng chuyên trách, đồng thời nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến dụng cụ, phương pháp khai quật nhằm bảo đảm an toàn, chính xác và giữ nguyên hiện trạng các phần mộ.

Sáng kiến dùng ba lăng xích cho vừa với những phần mộ để đảm bảo trong quá trình lấy mẫu

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: lực lượng tìm kiếm, quy tập của tỉnh vẫn tiếp tục rà soát, xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngoài thực địa. Từ đầu đợt cao điểm đến nay, tỉnh đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin.

Hiện tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Tông Khao, Him Lam

Đại tá Dương Quốc Long khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu ADN các phần mộ chưa xác định danh tính trên địa bàn trước ngày 22/12/2026: “Xác định Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa trang Him Lam và Nghĩa trang A1 đều có độ khó tương đối như nhau bởi qua nhiều lần trùng tu thì độ sâu rất lớn. Khi anh em đào xuống các phần mộ của các liệt sĩ đều bị lệch tâm, 2/3 tiểu quách bị lệch tâm ra ngoài. Xác định độ khó như vậy thì chúng tôi đã có nhiều phương pháp. Ví dụ như chúng tôi dùng ba lăng xích cho vừa với những phần mộ chứ không thể làm theo phương pháp truyền thống được. Chúng tôi xác định dù khó khăn đến mấy sẽ quyết tâm hoàn thành xong trước 22/12".

Tỉnh Điện Biên quyết tâm sẽ hoàn thành xong việc lấy mẫu ADN trước 22/12

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Hiện, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Tông Khao, Him Lam.