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Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình”

Thứ Sáu, 16:41, 25/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (25/9), tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình”.

 

Sự kiện này trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì hoà bình năm 2026 và nhân dịp 45 năm ngày Quốc tế hòa bình.

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Các đại biểu thả chim bồ câu mang theo ước nguyện hòa bình

Đây là lần thứ ba Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức Tọa đàm quốc tế tại tỉnh Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động đã được tổ chức vào các năm 2018 và 2024.

Thông điệp của tọa đàm mong muốn mọi người suy ngẫm nhiều hơn về cách mà ký ức chiến tranh có thể trở thành động lực để xây dựng hòa bình; từ nhận diện những mất mát của quá khứ chuyển hóa thành sự hiểu biết, lòng nhân ái, tinh thần hòa giải và cùng nhau ý thức về trách nhiệm với tương lai. 

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Thảo luận về “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay”

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ cho biết, tỉnh Quảng Trị là vùng đất chịu rất nhiều đau thương trong chiến tranh. Quảng Trị ngày nay vừa là biểu tượng của hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa là biểu tượng của hòa giải để hợp tác của hai phía.

Theo ông Phạm Quang Vinh, chiến tranh kết thúc, rất nhiều những người bạn Mỹ đã đến đây để chung tay tháo gỡ bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình. “Câu chuyện khát vọng hòa bình, mong muốn mang lại cái thế giới này hòa bình để cùng nhau hợp tác phát triển là khát vọng chung của nhân loại. Nó là câu chuyện mà cả thế giới đã chung tay trong nhiều năm qua cùng phấn đấu đạt được. Từ đau thương chiến tranh, chúng ta nhìn ra những bài học, những kinh nghiệm là làm sao để có thể đưa hòa bình trở thành hiện thực, trở thành bền vững”.

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Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á Phi Mỹ Latinh, Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng ký tên vào thông điệp hòa bình

Các đại biểu cùng thảo luận về “Giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay” và “Kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững”. Các tham luận đã làm rõ thêm hòa bình chân chính không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của văn minh nhân loại và là nền tảng để chở che nhân phẩm con người. Kiến tạo hòa bình phải bắt đầu từ lòng bao dung, sự tin cậy về mặt chính trị, niềm tin và tinh thần trách nhiệm của mỗi quốc gia đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. 

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Các đại biểu dự tọa đàm

Ông Chuck Searcy, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam năm 1967– 1968. Năm 1992 khi trở lại Quảng Trị, ông không khỏi nhói lòng trước sự nghèo khó, thiếu thốn và hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Nhận thức rõ trách nhiệm từ phía Mỹ, ông đã cùng các tổ chức phi chính phủ kề vai sát cánh với chính quyền và người dân Quảng Trị tổ chức rà phá bom mìn, hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh.

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Ông Chuck Searcy, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam

 Chứng kiến sự vươn lên kỳ diệu của tỉnh Quảng Trị trong việc tái thiết kinh tế và đổi thay cuộc sống, ông Chuck Searcy khẳng định: Hòa bình không tự nhiên có sẵn mà phải nỗ lực đánh đổi, xây dựng và vun đắp mỗi ngày.

“Hòa bình là điều phải đánh đổi bằng nỗ lực, phải được xây dựng và vun đắp mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm điều đó, bởi đó cũng là vì lợi ích tối thượng của gia đình và đất nước chúng ta. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ người dân Việt Nam về khía cạnh này. Cảm ơn quý vị đã cho tôi được trở thành một phần của quá trình hàn gắn này, và tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Việt Nam”.

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Ký kết biên bản hợp tác đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, phát triển và đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới

Dấu ấn thiêng liêng và xúc động nhất tại tọa đàm lần này chính là nghi thức ký kết thông điệp hòa bình gửi tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng ký tên vào thông điệp: “Chúng tôi ở đây, cùng nắm tay nhau ước nguyện: Hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia. Không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ vì lý do gì”.

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Các đại biểu cùng ký thông điệp hòa bình gửi tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhận định, “Từ ký ức tới tương lai”, ký ức không phải để khơi lại hận thù, mà để hiểu và trân trọng hòa bình; ký ức không phải để chia rẽ các dân tộc, mà để thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Và ký ức, nếu được nhìn nhận bằng tinh thần nhân văn, có thể "trở thành nền tảng cho hòa giải, hợp tác và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. “Từ những ký ức được sẻ chia hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau mở ra những suy nghĩ mới cho tương lai, để Quảng Trị không chỉ là nơi nhắc nhớ về những mất mát của chiến tranh mà còn là nơi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về hòa bình, hòa giải và phát triển”.

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Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

VOV.VN - Từ tháng 4-12/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội vì hòa bình 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô, lễ hội còn là dấu mốc khẳng định vị thế mới của Quảng Trị, trở thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác, phát triển.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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