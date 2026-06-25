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Lễ hội vì hòa bình 2026: Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình

Thứ Năm, 17:12, 25/06/2026
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VOV.VN - Từ tháng 4-12/2026, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội vì hòa bình 2026 với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Không chỉ là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô, lễ hội còn là dấu mốc khẳng định vị thế mới của Quảng Trị, trở thành biểu tượng của hòa giải, hợp tác, phát triển.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, Lễ hội vì hòa bình 2026 tiếp nối thành công của mùa lễ hội đầu tiên năm 2024, đồng thời đánh dấu bước nâng tầm khi năm nay sự kiện có sự phối hợp tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng UBND tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại họp báo giới thiệu lễ hội ngày 25/6 tại Hà Nội, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, chuỗi hoạt động năm nay được xây dựng theo hướng hiện đại, nhân văn, có tính kết nối quốc tế và lan tỏa sâu rộng thông điệp hòa bình đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè thế giới.

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Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra tối 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Chương trình dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức quốc tế, đại diện nhiều quốc gia đối tác của Việt Nam cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Không gian khai mạc được xây dựng như một chương trình nghệ thuật thực cảnh đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai bờ Nam - Bắc qua cây cầu Hiền Lương lịch sử. Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình cùng thông điệp hòa bình của đại diện UNESCO, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật bên dòng Bến Hải.

Theo Ban tổ chức, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là trải nghiệm đa giác quan, tái hiện hành trình từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình và phát triển của vùng đất từng nằm trên giới tuyến chia cắt đất nước.

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Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi họp báo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá lễ hội là bước triển khai cụ thể chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia thông qua văn hóa, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm khu vực và quốc tế.

Bên cạnh lễ khai mạc, Lễ hội vì hòa bình 2026 còn bao gồm hàng loạt hoạt động trải dài trong năm như: Ngày hội đạp xe vì hòa bình, lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, lễ hội khinh khí cầu quốc tế, triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng, các giải marathon quốc tế và chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch gắn với thương hiệu cà phê Khe Sanh.

Đáng chú ý, lễ hội khinh khí cầu dự kiến tổ chức vào tháng 11 với sự tham gia của các đội khinh khí cầu và phi công đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội hình thành một sản phẩm du lịch mới mang tính biểu tượng cho Quảng Trị trong tương lai.

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại họp báo.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, việc tổ chức Lễ hội vì hòa bình tại Quảng Trị mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, phản ánh khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thông điệp của lễ hội năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều xung đột và bất ổn. Từ vùng đất từng là biểu tượng của chia cắt và chiến tranh, Quảng Trị đang gửi tới cộng đồng quốc tế một thông điệp khác: ký ức đau thương không chỉ để tưởng nhớ mà còn có thể trở thành nền tảng để nuôi dưỡng lòng bao dung, thúc đẩy đối thoại và kiến tạo tương lai.

Xa hơn một sự kiện văn hóa - du lịch đơn thuần, Lễ hội vì hòa bình 2026 còn là bước đi trong chiến lược xây dựng thương hiệu “Quảng Trị - điểm đến của hòa bình”, tạo động lực cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027 mà địa phương đang hướng tới.

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Quang cảnh buổi họp báo.

Nếu trước đây Quảng Trị được nhắc đến như một vùng đất của chiến trường ác liệt, thì hôm nay, địa phương này đang nỗ lực để được biết đến như một không gian của ký ức được trân trọng, của hòa giải được vun đắp và của tương lai được kiến tạo bằng hợp tác và phát triển bền vững.

Thư Vũ/VOV.VN
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