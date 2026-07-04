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Tối nay khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Bảy, 14:06, 04/07/2026
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VOV.VN - Tối nay (4/7), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 (Festival for Peace 2026) với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình” tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

 

Năm 2026, khi tỉnh Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, Lễ hội Vì hòa bình trở thành sự kiện văn hóa, chính trị mang tầm quốc gia. Thông điệp của lễ hội là “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”. Năm 2024, lễ hội Vì Hòa bình đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị (cũ) với chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt nhiều tháng. Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị của hòa bình mà còn khẳng định vị thế mới của Quảng Trị trên bản đồ du lịch, văn hóa và hợp tác quốc tế. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình đặc biệt của một vùng đất mà mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi, mỗi con đường đều đang kể một câu chuyện về sự hồi sinh.

toi nay khai mac le hoi vi hoa binh nam 2026 tai tinh quang tri hinh anh 1
Lễ hội Vì Hòa bình 2026 diễn ra vào tối 4/7 tại tỉnh Quảng Trị

Tiếp nối thành công của lễ hội trước đây, lễ hội Vì hòa bình năm 2026 sẽ có chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, giao lưu quốc tế và các chương trình cộng đồng, mục đích lan tỏa thông điệp hòa bình tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Một điểm đặc biệt là lễ hội được tổ chức xuyên suốt nhiều tháng, với thông điệp “hòa bình không có điểm kết thúc”.

Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi được khán giả yêu mến. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của Thiếu tá Vũ Nhật Hương - nữ sĩ quan từng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, cùng các nghệ sĩ piano, giọng ca nhí, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

toi nay khai mac le hoi vi hoa binh nam 2026 tai tinh quang tri hinh anh 2
Hình ảnh tại buổi tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình 2026

Với quy mô tổ chức ấn tượng cùng sự đầu tư công phu về nội dung và nghệ thuật, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc, tạo dấu ấn đặc sắc trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Để chuẩn bị cho lễ hội với quy mô như hiện nay, khối lượng công việc rất lớn, chính vì vậy sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương rất chặt chẽ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội Vì Hòa bình nói chung và lễ khai mạc nói riêng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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