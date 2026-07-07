Ô tô va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người tử vong

Đến rạng sáng 7/7, hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được giải quyết xong, xe cộ thông thoáng trở lại trên cao tốc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 đêm 6/7. Thời điểm trên, chiếc xe tải chở thùng đông lạnh lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng TP.HCM ra Hà Nội, khi đến đoạn km153+050, khu vực xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tông vào đuôi xe tải đang dừng ở làn sát lề đường cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến đầu ca bin xe tải đông lạnh dính chặt vào đuôi xe tải dừng phía trước.

Phần đầu xe tải chở thùng đông lạnh bẹp dúm. Ảnh: B.H

Tại hiện trường, hai nạn nhân mắc kẹt bên trong ca-bin xe tải. Trong đó, một người đã tử vong, người còn lại bị thương.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 7 – Công an tỉnh Lâm Đồng huy động xe chuyên dụng và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã khoan cắt các thanh sắt bên trong ca-bin để đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết dòng phương tiện chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng từ TP.HCM ra Hà Nội rẽ ra nút giao Chợ Lầu để tiếp tục hành trình.