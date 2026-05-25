Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm khối Đảng (1.083 người), Mặt trận Tổ quốc (1.172 người), UBND (2.414 người) và Ban Chỉ huy quân sự (348 người).

Trên cơ sở số lượng hiện có, UBND TP.HCM đề nghị các địa phương, cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nhiều phương án sắp xếp, bố trí phù hợp cho đội ngũ này.

TP.HCM bố trí việc làm và chế độ cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách (ảnh minh họa)

Cụ thể, Thành phố ưu tiên rà soát tiêu chuẩn để tiếp nhận người đủ điều kiện vào làm công chức, bảo đảm không vượt chỉ tiêu biên chế và hoàn thành trước ngày 31/5. Song song đó, các địa phương xây dựng kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập theo nhu cầu nhân sự còn thiếu.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể đề xuất ký hợp đồng lao động theo vị trí việc làm; đồng thời vận động, khuyến khích lực lượng này tham gia công tác tại khu phố, ấp, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân thường trực nhằm bổ sung nhân sự còn thiếu ở cơ sở.

Đối với trường hợp kết thúc công tác, Thành phố sẽ giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; nghiên cứu chính sách tri ân đối với lực lượng dôi dư; đồng thời triển khai đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm và tổ chức sàn giao dịch việc làm chuyên đề trong năm nay.