TP.HCM bố trí việc làm và chế độ cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách

Thứ Hai, 23:18, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, gồm khối Đảng (1.083 người), Mặt trận Tổ quốc (1.172 người), UBND (2.414 người) và Ban Chỉ huy quân sự (348 người).

Trên cơ sở số lượng hiện có, UBND TP.HCM đề nghị các địa phương, cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập triển khai nhiều phương án sắp xếp, bố trí phù hợp cho đội ngũ này.

TP.HCM bố trí việc làm và chế độ cho hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách (ảnh minh họa)

Cụ thể, Thành phố ưu tiên rà soát tiêu chuẩn để tiếp nhận người đủ điều kiện vào làm công chức, bảo đảm không vượt chỉ tiêu biên chế và hoàn thành trước ngày 31/5. Song song đó, các địa phương xây dựng kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập theo nhu cầu nhân sự còn thiếu.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể đề xuất ký hợp đồng lao động theo vị trí việc làm; đồng thời vận động, khuyến khích lực lượng này tham gia công tác tại khu phố, ấp, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân thường trực nhằm bổ sung nhân sự còn thiếu ở cơ sở.

Đối với trường hợp kết thúc công tác, Thành phố sẽ giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; nghiên cứu chính sách tri ân đối với lực lượng dôi dư; đồng thời triển khai đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm và tổ chức sàn giao dịch việc làm chuyên đề trong năm nay.

Hơn 1.000 người tham gia ngày hội việc làm ở khu đông TP.HCM

VOV.VN - Chiều 22/5, UBND phường Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM tổ chức Ngày hội tư vấn và Giới thiệu việc làm chủ đề “Lan tỏa cơ hội – Kế nối thành công” năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người là đoàn viên, học sinh, người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: chế độ cho người hoạt động không chuyên trách kết luận của Bộ Chính trị chỉ tiêu biên chế
Metro TP.HCM sắp có "ATM Vé Nghĩa Tình"
VOV.VN - TP.HCM sẽ lần đầu triển khai mô hình “ATM Vé Nghĩa Tình” trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), với 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận phương tiện giao thông công cộng hiện đại.

Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân
VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

TP.HCM tuyên dương 358 tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác
VOV.VN - Ngày 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

TP.HCM phân 5 nhóm nhiệm vụ để chấm KPI công chức
VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc với hệ thống tiêu chí định lượng, định tính và phân nhóm nhiệm vụ theo mức độ phức tạp. Việc chấm điểm dự kiến thực hiện hằng tháng hoặc hằng quý.

TP.HCM quyết liệt gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
VOV.VN - TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh đàm phán phụ lục hợp đồng BT, hoàn tất thủ tục đất đai và giải ngân để sớm hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sau nhiều năm đình trệ. 

