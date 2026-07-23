TP.HCM chưa ghi nhận người dân phản ánh về chất lượng xăng E10



Thông tin được ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chiều 23/7.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Theo ông Hiếu, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.176 cửa hàng xăng dầu, 65 thương nhân phân phối 12 thương nhân đầu mối, 2 doanh nghiệp sản xuất.

Trung bình một ngày trên địa bàn thành phố tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu, có quy mô tiêu thụ lớn nhất cả nước.

Từ cuối năm 2025, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các thương nhân đầu mối, phân phối để chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học.

Từ ngày 1/6, toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã chuyển qua bán xăng sinh học E10. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận cửa hàng thiếu xăng bán, hay phản ánh nào của người dân về chất lượng của xăng.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiếu, có trường hợp một số cửa hàng bán lẻ gặp khó do nhiều thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động liên tục.

"Có thời điểm mức chiết khấu đối với cửa hàng bán lẻ bị đưa về mức 0 đồng hoặc rất thấp, khiến các cửa hàng bán lẻ càng bán càng lỗ nhưng quy định không được đóng cửa", ông Hiếu nói.

Chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng sinh học. Ảnh: Hoàng Minh

Ông Hiếu cũng thông tin, Bộ Công Thương đang có dự thảo nghị định mới về xăng dầu và sẽ có cuộc họp lấy ý kiến của các địa phương, hệ thống phân phối, bán lẻ tại Hà Nội vào ngày 24/7.