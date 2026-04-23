TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, hệ thống tuyển sinh đã ghi nhận khoảng 50.000 học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10, hạn cuối đăng ký là 17h ngày 28/4.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ngành giáo dục thành phố đã yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo sinh hoạt, dinh dưỡng khoa học cho các em.

Theo ông Minh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai đồng bộ, phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

"Về các điều kiện để đảm bảo cho các kỳ thi, ngành giáo dục đã chuẩn bị đầy đủ. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành tập huấn cho các thầy, cô tham gia vào hoạt động coi thi, chấm thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn", ông Minh cho biết.

Bổ sung các bãi đỗ xe công cộng

Liên quan đến hạ tầng đô thị, tại họp báo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tú – Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị này đang nghiên cứu làm cơ sở đề xuất đầu tư bổ sung các bãi đỗ xe ngầm hoặc nổi.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tú – Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Vị trí các bãi xe tại các địa điểm do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi xe cá nhân, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sau khi có chủ trương, Sở Xây dựng sẽ triển khai đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026 - 2027 nhằm tăng cường vận tải hành khách công cộng, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, để giảm áp lực dừng, đỗ xe khu vực trung tâm, ông Tú cho biết một số giải pháp đã được triển khai: "Điều chỉnh linh hoạt thời gian cấm dừng, đỗ xe theo từng đoạn đường, tuyến đường, tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô tại 20 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố gồm địa bàn Quận 1, Quận 5, Quận 10 cũ".

Dịp lễ 30/4 – 1/5, TP.HCM đã triển khai đồng bộ các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường kết nối hệ sinh thái dịch vụ du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, đồng thời triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng. Đặc biệt, Thành phố tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính trải nghiệm cao như chuỗi tour “Biệt động Sài Gòn”, tour trải nghiệm bằng xe cổ (Retro Rides). Cùng với đó là các sản phẩm mới như tham quan thành phố bằng trực thăng, kết hợp ngắm cảnh trên du thuyền 5 sao. Dự báo nhu cầu đi lại dịp này tăng cao, nguy cơ tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM khuyến cáo người dân không đón xe dọc đường, chọn phương tiện hợp pháp để đảm bảo an toàn, tránh bị chèn ép giá. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP chủ động triển khai kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nhận diện các điểm bến bãi trá hình như bãi giữ xe, khu đất trống, cây xăng hoặc văn phòng đại diện của các nhà xe đón, trả khách trái quy định. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tính pháp lý tại các bến xe cửa ngõ, bến xe lớn, kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc đình chỉ hoạt động đối với các điểm có hành vi tiếp tay cho xe khách vi phạm. Ngoài kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ xử phạt qua hệ thống camera giám sát giao thông, thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý qua hình thức phạt nguội, cả tài xế và chủ phương tiện.