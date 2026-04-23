Phường An Lạc đề xuất tạm dừng đường sách Bình Tân sau phản ánh vắng khách của VOV

Trước đó, VOV phản ánh khu vực Đường sách Bình Tân thường xuyên vắng khách, nhiều gian hàng đóng cửa sau một năm khánh thành.

Theo UBND phường An Lạc, đơn vị đã tiếp nhận và quản lý Đường sách Bình Tân từ ngày 1/7/2025, sau khi chuyển giao từ UBND quận Bình Tân (cũ).

Một khu vực gian hàng sách và không gian đọc ở đường sách Bình Tân đóng cửa.

Qua khảo sát thực tế, toàn khu có 12 ki-ốt theo thiết kế ban đầu, nhưng chỉ hai gian có trưng bày sách do Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng vận hành, duy trì mở cửa. Hai ki-ốt khác được sử dụng để trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, còn lại 10 gian bỏ trống. Lượng khách đến rất thấp, trung bình khoảng 10 người mỗi ngày, thậm chí có ngày không có khách.

Báo cáo cũng cho thấy nhiều hạng mục tại Đường sách Bình Tân vẫn chưa được hoàn thiện theo đề án ban đầu của quận Bình Tân (cũ). Cụ thể, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La chưa triển khai các công trình phụ trợ theo thiết kế, như tháo dỡ chốt bảo vệ để người dân thuận tiện ra vào; đầu tư bãi giữ xe, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, các tiểu cảnh; cũng như bố trí không gian cà phê sách. Ngoài ra, có 10/12 gian hàng còn trống, chưa thu hút được đơn vị đăng ký tham gia hoạt động sách.

Cổng ra vào có chốt bảo vệ (barie) gây khó khăn cho người dân đi vào Đường sách

Đối với 2 đơn vị đang hoạt động thì không có hợp đồng thuê gian hàng với cơ quan chức năng quận Bình Tân cũ. Do đó, không có cơ sở để thực hiện quyền và nghĩa vụ của 2 đơn vị này, hiện việc duy trì 2 gian hàng này phát sinh chi phí điện hàng tháng là 5 triệu đồng do công ty trên chi trả.

UBND phường An Lạc đánh giá, Đường sách được hinh thành đúng chủ trương nhưng điều kiện về cơ sở hạ tầng và phương thức tổ chức vận hành chưa bảo đảm, thiếu các công trình phụ trợ; chưa thu hút được các đơn vị nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách tham gia; chưa tổ chức được sự kiện văn hóa định kỳ dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đạt yêu cầu.

UBND phường An Lạc kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét chủ trương tạm dừng hoạt động "Đường sách Bình Tân" tại vị trí Đường D5 thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La. Đồng thời, giao UBND phường An Lạc nghiên cứu tổ chức lại một không gian sách mới phù hợp và hiệu quả hơn.