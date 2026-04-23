  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phường An Lạc đề xuất tạm dừng đường sách Bình Tân sau phản ánh vắng khách của VOV

Thứ Năm, 18:47, 23/04/2026
VOV.VN - UBND phường An Lạc (TP.HCM) vừa có báo cáo về hoạt động Đường sách Bình Tân sau một năm hoạt động, đồng thời kiến nghị tạm dừng để nghiên cứu mô hình mới hiệu quả hơn.

Trước đó, VOV phản ánh khu vực Đường sách Bình Tân thường xuyên vắng khách, nhiều gian hàng đóng cửa sau một năm khánh thành.

Theo UBND phường An Lạc, đơn vị đã tiếp nhận và quản lý Đường sách Bình Tân từ ngày 1/7/2025, sau khi chuyển giao từ UBND quận Bình Tân (cũ). 

phuong an lac de xuat tam dung duong sach binh tan sau phan anh vang khach cua vov hinh anh 1
Một khu vực gian hàng sách và không gian đọc ở đường sách Bình Tân đóng cửa.

Qua khảo sát thực tế, toàn khu có 12 ki-ốt theo thiết kế ban đầu, nhưng chỉ hai gian có trưng bày sách do Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng vận hành, duy trì mở cửa. Hai ki-ốt khác được sử dụng để trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, còn lại 10 gian bỏ trống. Lượng khách đến rất thấp, trung bình khoảng 10 người mỗi ngày, thậm chí có ngày không có khách.

Báo cáo cũng cho thấy nhiều hạng mục tại Đường sách Bình Tân vẫn chưa được hoàn thiện theo đề án ban đầu của quận Bình Tân (cũ). Cụ thể, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri-La chưa triển khai các công trình phụ trợ theo thiết kế, như tháo dỡ chốt bảo vệ để người dân thuận tiện ra vào; đầu tư bãi giữ xe, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, các tiểu cảnh; cũng như bố trí không gian cà phê sách. Ngoài ra, có 10/12 gian hàng còn trống, chưa thu hút được đơn vị đăng ký tham gia hoạt động sách. 

phuong an lac de xuat tam dung duong sach binh tan sau phan anh vang khach cua vov hinh anh 2
Cổng ra vào có chốt bảo vệ (barie) gây khó khăn cho người dân đi vào Đường sách 

Đối với 2 đơn vị đang hoạt động thì không có hợp đồng thuê gian hàng với cơ quan chức năng quận Bình Tân cũ. Do đó, không có cơ sở để thực hiện quyền và nghĩa vụ của 2 đơn vị này, hiện việc duy trì 2 gian hàng này phát sinh chi phí điện hàng tháng là 5 triệu đồng do công ty trên chi trả.

UBND phường An Lạc đánh giá, Đường sách được hinh thành đúng chủ trương nhưng điều kiện về cơ sở hạ tầng và phương thức tổ chức vận hành chưa bảo đảm, thiếu các công trình phụ trợ; chưa thu hút được các đơn vị nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách tham gia; chưa tổ chức được sự kiện văn hóa định kỳ dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đạt yêu cầu.

UBND phường An Lạc kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét chủ trương tạm dừng hoạt động "Đường sách Bình Tân" tại vị trí Đường D5 thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La. Đồng thời, giao UBND phường An Lạc nghiên cứu tổ chức lại một không gian sách mới phù hợp và hiệu quả hơn. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo
TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo

VOV.VN - Ngày 23/4, tại Đường sách TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và phát động chương trình hiến tặng tài liệu, sách.

TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo

TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo

VOV.VN - Ngày 23/4, tại Đường sách TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và phát động chương trình hiến tặng tài liệu, sách.

TP.HCM ra mắt thư viện không sách

VOV.VN - Thư viện không sách hay còn gọi là Thư viện người (Human Library) lấy con người biến thành “đầu sách sống” kể những câu chuyện về đời sống, văn hoá Nam Bộ với công chúng ở TP.HCM.

TP.HCM ra mắt thư viện không sách

TP.HCM ra mắt thư viện không sách

VOV.VN - Thư viện không sách hay còn gọi là Thư viện người (Human Library) lấy con người biến thành “đầu sách sống” kể những câu chuyện về đời sống, văn hoá Nam Bộ với công chúng ở TP.HCM.

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

