TP.HCM có hơn 101.000 người bị chó, mèo cắn, 6 ca tử vong do bệnh dại

Thông tin được Sở Y tế TP.HCM công bố tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại và phát động đợt cao điểm phòng, chống bệnh dại trên địa bàn, chiều 28/9.

Qua điều tra dịch tễ, 100% trường hợp tử vong đều không tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị cắn. Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý chủ quan, cho rằng vết thương nhẹ hoặc chó nhà nuôi không có nguy cơ; một số trường hợp tự điều trị bằng thuốc nam, đắp lá, “lấy nọc” thay vì đến cơ sở y tế.

Tiêm ngừa dại ở Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Kim Dung

Đáng chú ý, trong số hơn 101.000 trường hợp phơi nhiễm, có 12.560 người bị vật nuôi có biểu hiện bất thường như chạy rông, mất tích, bị bệnh hoặc nghi mắc bệnh dại tấn công. Riêng xã Long Hải ghi nhận 128 trường hợp người dân khai báo bị chó nghi mắc bệnh dại cắn.

Về nguồn lây, TP.HCM hiện có khoảng 315.000 chó, mèo tại gần 180.000 hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, ngành thú y phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật. Trong đó, 3 ổ dịch cùng 4/6 trường hợp tử vong ở người xảy ra tại các xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, được xác định là địa bàn trọng điểm cần tăng cường phòng, chống.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới Phòng, chống bệnh dại năm 2026. Ảnh: HDCD

Theo ngành y tế, bệnh dại gần như gây tử vong 100% khi đã xuất hiện triệu chứng, nhưng có thể phòng ngừa nếu người dân xử trí đúng và tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời. Hiện thành phố có 202 điểm tiêm vắc xin phòng dại, trong đó 53 điểm công lập, cùng 18 điểm tiêm huyết thanh kháng dại.

TP.HCM đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại đạt 90% tổng đàn chó, mèo; đồng thời tăng cường quản lý vật nuôi, xử lý chó thả rông, không rọ mõm và mở rộng truyền thông đến từng hộ gia đình.

Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng. Tuyệt đối không đắp lá, lấy nọc hoặc sử dụng các phương pháp dân gian để điều trị bệnh dại.