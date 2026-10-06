TP.HCM có hơn 5,74 triệu lượt khám sức khỏe toàn dân

Toàn thành phố có 69/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên. Tuy nhiên, 59 địa phương vẫn dưới 40%, trong đó 50 địa phương đạt từ 30% đến dưới 40% và 9 địa phương dưới 30%.

9 địa phương có tỷ lệ thấp nhất gồm Bình Cơ 29,7%, Bình Trị Đông 29,4%, An Lạc 28,7%, Chánh Hưng 27,9%, Cầu Ông Lãnh 27,8%, Bến Thành 27,5%, Tân Sơn Nhất 27,1%, Phú Thạnh 26,5% và Vĩnh Hội 25,9%.

Đến nay đã có hơn 5,74 triệu người được khám sức khỏe toàn dân và cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu của Thành phố

Theo Sở Y tế TP.HCM, các địa phương dưới 40% cần rà soát những nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân và tổ chức hình thức khám phù hợp để tăng khả năng tiếp cận. Hiện tỷ lệ học sinh được khám đạt 85,4%, trong khi người lao động mới đạt 23% và sinh viên 20,9%. Đây là hai nhóm được yêu cầu tập trung trong thời gian còn lại.

Từ ngày 1/10, 15 tổ đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân triển khai đánh giá tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình. Đến nay, 14 cơ sở đã được đánh giá, gồm 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở loại B.

Khám sức khỏe lưu động cho người dân ở chung cư tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

Các cơ sở được đánh giá được hướng dẫn khắc phục những hạn chế về tổ chức khám, quy trình chuyên môn, hồ sơ và cập nhật dữ liệu sau khám.

Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu rà soát nhóm trường hợp đang được ghi nhận là “ghi nhận dữ liệu”. Một số địa phương có tỷ lệ nhóm này chiếm hơn 40% số cộng dồn. Ngành y tế sẽ tiếp tục kiểm tra căn cứ ghi nhận, chuẩn hóa thông tin và hoàn thiện dữ liệu trên Hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân sau khám.