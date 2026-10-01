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TP.HCM có thể hỗ trợ tới 25 tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu

Thứ Năm, 19:25, 01/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM có thể hỗ trợ tới 25 tỷ đồng đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thông tin được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đưa ra tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 1/10.

Theo ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng Phòng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, tháng 9/2026 vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua các nghị quyết tập trung giải quyết một số “điểm nghẽn” chung nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố.

Đáng chú ý, một nghị quyết tập trung giải quyết vướng mắc về nguồn vốn “mồi”, với cơ chế hỗ trợ theo từng giai đoạn phát triển của dự án. Điều này giúp dự án tiếp cận nguồn lực phù hợp với mức độ trưởng thành, đồng thời tạo cơ sở đánh giá hiệu quả đầu ra, tiềm năng phát triển và mức độ đóng góp thực tế của từng dự án. 

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Ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng Phòng Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM  (ảnh: Cẩm Tuyết)

Bên cạnh đó, về giải quyết việc thương mại hoá và mô hình doanh nghiệp trong viện, trường, theo ông Đông, Nghị quyết số 66 cho phép cơ sở đại học, viện nghiên cứu công lập sử dụng kết quả R&D và tài sản trí tuệ để góp vốn, thành lập doanh nghiệp spin-off; đồng thời "cởi trói" cho viên chức, được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

"Nghị quyết này giải quyết điểm nghẽn về cách thức triển khai thực hiện có quyền tham gia với sự đồng ý chính cơ sở giáo dục đào tạo, điều này góp phần giải quyết bài toán với những cá nhân đang là viên chức nghiên cứu tại các trung tâm thuộc các trường, các viện", ông Đông nói.

Ngoài ra, Nghị quyết 65 của Hội đồng nhân dân cũng giải quyết điểm nghẽn hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó Thành phố quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hạ tầng nghiên cứu và phát triển phục vụ các ngành công nghệ chiến lược. Mức hỗ trợ có thể lên đến 25 tỷ đồng đối với nhóm hạ tầng hoặc đơn vị, tùy theo nội dung, quy mô và yêu cầu của từng dự án.

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Một doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM (ảnh: Vũ Hường)

Đồng thời, cơ chế mới mới cũng giải quyết điểm nghẽn về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ hình thành và phát triển Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Chủ nhiệm chương trình có thể được hưởng thù lao đến 150 triệu đồng mỗi tháng, lãnh đạo được hưởng thu nhập bổ sung đến 120 triệu đồng mỗi tháng. Mục tiêu là thu hút chuyên gia đầu ngành, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và phát triển năng lực công nghệ trong những lĩnh vực Thành phố có nhu cầu và lợi thế. 

Về chuyển giao công nghệ, Thành phố hỗ trợ các chi phí liên quan đến môi giới, tư vấn pháp lý, định giá công nghệ và đào tạo nhân lực tiếp nhận công nghệ. Mức hỗ trợ có thể lên đến 200 triệu đồng cho mỗi công nghệ trong một năm, tùy thuộc vào nội dung và điều kiện hỗ trợ 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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