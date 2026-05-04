TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký vào lớp 10 công lập

Thứ Hai, 14:54, 04/05/2026
VOV.VN - Chiều 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký vào lớp 10.

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập. Trước đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Chi tiết số liệu tại đây

tp.hcm cong bo so lieu thi sinh dang ky vao lop 10 cong lap hinh anh 1
Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2025

Sau khi có số liệu này, từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng như: thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký và không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh khác như chuyên hay tích hợp hoặc hủy hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bổ sung 5 trường THPT được UBND TP.HCM phê duyệt thành lập và bắt đầu tuyển sinh năm học 2026-2027. Học sinh có thêm cơ hội vào lớp 10 ở các địa bàn gồm Trường THPT phường Đông Hưng Thuận, THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH- THCS- THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An.

Năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước. Dự kiến các trường công lập tuyển gần 119.000 chỉ tiêu, tương đương hơn 70% học sinh có suất vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh). Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm môn chuyên tương ứng. Riêng học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ. 

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM Tuyển sinh lớp 10 Nguyện vọng 1 Điều chỉnh nguyện vọng Sở Giáo dục và Đào tạo Học sinh lớp 9 Chỉ tiêu công lập Kỳ thi 1-2/6 Môn Toán Văn Ngoại ngữ Trường THPT mới
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10

VOV.VN - TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

TP.HCM công bố đề minh hoạ vào lớp 10

VOV.VN - Sáng 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố đề thi minh hoạ vào lớp 10 năm 2026.

