TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký vào lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM công bố số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập. Trước đó, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Thí sinh thi vào lớp 10 năm 2025

Sau khi có số liệu này, từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 8/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở giai đoạn 1. Tuy nhiên, học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng như: thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký và không được đăng ký thêm loại hình tuyển sinh khác như chuyên hay tích hợp hoặc hủy hồ sơ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bổ sung 5 trường THPT được UBND TP.HCM phê duyệt thành lập và bắt đầu tuyển sinh năm học 2026-2027. Học sinh có thêm cơ hội vào lớp 10 ở các địa bàn gồm Trường THPT phường Đông Hưng Thuận, THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH- THCS- THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An.

Năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước. Dự kiến các trường công lập tuyển gần 119.000 chỉ tiêu, tương đương hơn 70% học sinh có suất vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh). Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm môn chuyên tương ứng. Riêng học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.