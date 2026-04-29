TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Thứ Tư, 20:51, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 110.000 chỉ tiêu, khoảng 70% thí sinh sẽ có suất vào lớp 10 công lập tại TP.HCM. Số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố chiều ngày 29/4.

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2026-2027 của 176 trường công lập, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và 5 trường THPT, trường THPT có nhiều cấp thuộc Đại học, trường đại học.

Cụ thể 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập tuyển 16.226 học sinh. 5 trường THPT, trường THPT có nhiều cấp thuộc Đại học, trường đại học tuyển 1.195 học sinh lớp 10. Còn lại hơn 110.000 chỉ tiêu của 176 trường công lập.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bổ sung 5 trường THPT được UBND TP.HCM phê duyệt thành lập và bắt đầu tuyển sinh năm học 2026-2027. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường này từ 4/5 gồm: Trường THPT phường Đông Hưng Thuận, THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH - THCS - THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An.

tp.hcm cong bo chi tieu vao lop 10 cong lap hinh anh 1
Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025

Dự kiến năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước.

Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh). Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm môn chuyên tương ứng. Riêng học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: thi lớp 10 chỉ tiêu lớp 10 TP.HCM Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Tin liên quan

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10

VOV.VN - Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10
Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10
TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10

VOV.VN - TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10

TP.HCM giữ nguyên 3 môn thi vào lớp 10

VOV.VN - TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

