TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2026-2027 của 176 trường công lập, 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp và 5 trường THPT, trường THPT có nhiều cấp thuộc Đại học, trường đại học.

Cụ thể 41 trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp công lập tuyển 16.226 học sinh. 5 trường THPT, trường THPT có nhiều cấp thuộc Đại học, trường đại học tuyển 1.195 học sinh lớp 10. Còn lại hơn 110.000 chỉ tiêu của 176 trường công lập.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã bổ sung 5 trường THPT được UBND TP.HCM phê duyệt thành lập và bắt đầu tuyển sinh năm học 2026-2027. Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường này từ 4/5 gồm: Trường THPT phường Đông Hưng Thuận, THPT phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH - THCS - THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2025

Dự kiến năm học 2025-2026 TP.HCM có hơn 169.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, tăng 42.734 em so với năm trước.

Kỳ thi vào lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh). Thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm môn chuyên tương ứng. Riêng học sinh tại xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo sẽ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.