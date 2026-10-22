TP.HCM đã khai quật hơn 9.800 mộ liệt sĩ để giám định ADN

Theo ông Khánh, Thành phố đã hoàn thành 100% việc khai quật giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tổng số mộ khai quật 9.842 mộ, lấy được 7.083 mẫu, không lấy được mẫu 2.759 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (ảnh: Duy Phương)

Sở Nội vụ cũng phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố thực hiện an táng cho 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Sở này cũng cho biết, thành phố đang theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về Thành phố quản lý; tích cực tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chủ động lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (ảnh: Cẩm Tuyết)

Ở lĩnh vực việc làm và hỗ trợ người lao động, đại diện Sở Nội vụ cho biết, thành phố đã giải quyết chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 2,33 triệu người (tăng 6,5% so với cùng kỳ) khám chữa bệnh cho 26.78 triệu lượt người tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng năm 2026,thành phố tạo việc làm mới cho gần 174.400 người (đạt 96,89%), tổ chức 197 sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 5.900 người, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người.