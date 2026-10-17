Đội K76 quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ

Ngày 17/10, thông tin từ Đội K76 (Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Để triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm dựa trên các nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K76 đã chia làm 3 mũi đào tìm.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ CHQS TP. Đồng Nai tham gia, giám sát công tác quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K76 (ảnh: Đội K76)

Trong ngày 17/10, tại khu vực sân bay Lộc Ninh cũ (khu phố 2, phường Lộc Ninh, Thành phố Đồng Nai- trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), nhóm 1 đã phát hiện và cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ (chưa rõ thông tin). Đội đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN.

Tại ấp Thạch Màng (xã Tân Lợi, Thành phố Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nhóm 2 đã tìm thấy và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực xã Xuân Định, Thành phố Đồng Nai (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũ), nhóm 3 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo manh mối của người dân cung cấp. Tuy nhiên, chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 quy tập hài cốt liệt sĩ (ảnh: Đội K76)

Tính từ tháng 8/2026 đến ngày 17/10, Đội K76 đã quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trong tổng số 60 hài cốt liệt sĩ quy tập được, Đội K76 đã lấy được 16 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn để phục vụ lưu mẫu và giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hiện Đội K76 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đội mong muốn nhận được thông tin từ người dân, nhân chứng để sớm tìm thấy, đưa liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.