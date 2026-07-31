TP.HCM đã lấy mẫu ADN hơn 7.600 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Thông tin được Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515 TP.HCM) công bố tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, diễn ra chiều 30/7.

Theo báo cáo, điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là đợt tìm kiếm quy mô lớn tại Công viên Lê Thị Riêng. Với sự tham gia của khoảng 210 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên môn, trong đó có các đội quy tập của Quân khu 7, một số trường đại học và các nhân chứng lịch sử, đến ngày 29/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện tích khoảng 600 m², đào khoảng 10.000 m³ đất, qua đó quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 mộ đơn và 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt.

Đại tướng Phan Văn Giang thị sát hiện trường khai quật các rãnh mộ tập thể, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Song song với công tác quy tập, TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN. Đến nay, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 10/18 nghĩa trang liệt sĩ, đang triển khai tại 5 nghĩa trang, với 7.640/9.885 mộ được lấy mẫu, đạt 77,28% kế hoạch.

Theo Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu liệt sĩ cũng được đẩy mạnh, làm cơ sở phục vụ lập bản đồ tìm kiếm và xác định danh tính. Qua rà soát, thành phố xác định 26.742 liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn; trong đó 6.538 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, 11.473 trường hợp chưa được tìm kiếm, quy tập và 7.731 trường hợp chưa rõ thông tin quy tập.

Trong 6 tháng cuối năm, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 9.800 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trước tháng 9/2026, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nghĩa trang, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đồng thời phấn đấu quy tập thêm 200 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngay trong đầu tháng 8, thành phố sẽ bàn giao các mẫu hài cốt đã thu thập cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ công tác giám định ADN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trước tháng 10/2026.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

Về công tác tìm kiếm, ngoài khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đang tổ chức đào thăm dò tại khu vực Sở Hội (phường Bình Cơ) và Bệnh viện K76A, K76B (xã Hòa Hiệp). Đây là hai trong số 12 địa điểm được xác định có dấu hiệu liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ từ nhiều nguồn tư liệu, nhân chứng lịch sử và tài liệu do Đại học Texas (Hoa Kỳ) hỗ trợ cung cấp.

"Tới đây Bộ Tư lệnh TP tiếp tục đào thăm dò, cùng với đó là kêu gọi, thu thập thông tin, để có đủ cơ sở, khi có đủ cơ sở thì báo cáo lãnh đạo TP để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ như ở Công viên Lê Thị Riêng", đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nói.

Trung tá Kiều Thị Nguyệt, Đội phó Đội 2, Phòng PC06 (Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) triển khai đợt 1 thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, qua đó đã thu được 1.843 mẫu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai đợt 2, với hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký lấy mẫu.

Theo Trung tá Kiều Thị Nguyệt, việc lấy mẫu chỉ thực hiện đối với thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đối tượng ưu tiên là thân nhân theo dòng họ ngoại, tối đa 2 người cho mỗi liệt sĩ, theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Qua thống kê, TP.HCM hiện quản lý 313.257 thân nhân liệt sĩ, trong đó có 13.429 thân nhân của các liệt sĩ chưa có thông tin về phần mộ.

Trung tá Kiều Thị Nguyệt, Phòng PC06 Công an TP.HCM

"Công an TP vẫn đang tiếp tục cập nhật, rà soát cập nhật bổ sung thêm. Đề nghị Ban chỉ đạo các địa phương tích cực cập nhật thông tin hệ thống số thân nhân liệt sĩ chưa xác định được phần mộ. Dự kiến, Công an TP.HCM sẽ đề nghị Cục C06 triển khai đợt thu nhận mẫu ADN thứ hai trong tháng 8/2026, nếu được Cục C06 đồng ý", trung tá Kiều Thị Nguyệt cho hay.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, song phải bảo đảm tính chính xác, khoa học trong từng khâu thực hiện.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tại hội nghị sơ kết

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục rà soát kỹ các nguồn tư liệu, nhân chứng và ứng dụng khoa học công nghệ trước khi triển khai tìm kiếm tại các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, vận động người dân, nhân chứng tiếp tục cung cấp tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm.

Đối với công tác xác định danh tính liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy phần mộ tham gia lấy mẫu ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Nếu rà soát kỹ lưỡng và thấy cần thiết tiếp tục thông tin thì đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa để cung cấp thông tin, đề xuất với các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông để có thể tiếp nhận, gặp gỡ nhân chứng, tư liệu, những cơ quan có liên quan, thậm chí nếu có nguồn lực của quốc tế thì càng tốt. Quá trình tổ chức triển khai phải hết sức chặt chẽ, thận trọng", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.