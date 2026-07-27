TP.HCM quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 27/7, tại khu vực hố chôn phát hiện thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò trên cơ sở thông tin do các nhân chứng cung cấp và các dấu vết khảo sát thực địa.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tính đến hết ngày 27/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phát hiện và quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa bóc tách.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.