TP.HCM dành hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư 5 dự án tại Bệnh viện Ung bướu

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hiện tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt người bệnh mỗi ngày, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh, thành. Số lượng người bệnh lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ và nguồn nhân lực chuyên sâu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, 5 dự án trọng điểm dự kiến triển khai gồm xây dựng khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; xây dựng Trung tâm xạ trị Proton và khu phụ trợ phục vụ người bệnh.

Người dân chờ khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Đáng chú ý, dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính có tổng mức đầu tư 587 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống Cyclotron được kỳ vọng giúp Bệnh viện Ung bướu chủ động hơn nguồn thuốc phóng xạ phục vụ hai hệ thống PET/CT, trong bối cảnh nguồn thuốc phóng xạ 18F-FDG còn hạn chế. Khi đủ điều kiện, hệ thống này còn có thể góp phần cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác của TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Dự án mua sắm thiết bị y tế chuyên môn đã được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý I/2027. Các dự án còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét trong giai đoạn 2026-2027.

Thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Trong thời gian chờ các dự án đầu tư, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Ung bướu chủ động giảm thời gian chờ và tạo thuận lợi cho người bệnh. Bệnh viện đang tổ chức xạ trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống xạ trị từ 5 giờ đến 23 giờ; đồng thời áp dụng các phác đồ xạ trị giảm phân liều, rút ngắn thời gian điều trị đối với trường hợp có chỉ định phù hợp và ưu tiên người bệnh cần xạ trị cấp cứu hoặc điều trị sớm.

Với tình trạng thiếu thuốc phóng xạ 18F-FDG phục vụ PET/CT, bệnh viện tư vấn cho người bệnh và sử dụng các phương pháp chẩn đoán thay thế như CT, MRI, xạ hình xương theo chỉ định chuyên môn. Chức năng CT của hệ thống PET/CT vẫn được khai thác để phục vụ chẩn đoán, theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch xạ trị.

Khám tầm soát ung thư

Về lâu dài, TP.HCM không chỉ tăng năng lực cho Bệnh viện Ung bướu hiện hữu mà đang hướng tới mạng lưới ung bướu đa tầng, đa cực. Theo đề xuất, thành phố có dự án Bệnh viện Ung bướu cơ sở Bà Rịa quy mô dự kiến 700 giường; các trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại cụm y tế Tân Kiên, Thủ Đức; cùng dự án Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc mở rộng mạng lưới nhằm giảm tình trạng người bệnh tập trung tại một cơ sở, đưa dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư đến gần người dân hơn. Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp tục giữ vai trò tuyến cuối, tập trung phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, điều trị các trường hợp phức tạp, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới.