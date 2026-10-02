TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết giải năm nay tiếp nhận 5.356 tác phẩm, qua sơ tuyển có 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan, đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do. Từ đó, Ban tổ chức chấm giải và trao thưởng cho 25 tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả và 15 tập thể.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông Tăng Hữu Phong cho biết nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề mới, gắn với thực tiễn TP.HCM như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ …

Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy lợi thế báo chí đa phương tiện, góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với công chúng

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một không gian xã hội quan trọng, bên cạnh thông tin tích cực vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch tác động đến nhận thức và tâm lý xã hội.

Ông yêu cầu cần chủ động đi trước, đón đầu thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Cần đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Bên cạnh đó cần lấy thực tiễn TP.HCM làm chất liệu quan trọng để xây dựng tác phẩm, phản ánh những cách làm mới, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển thành phố, lan tỏa những giá trị tích cực đến nhân dân.

Đại diện nhóm tác giả có 2 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên – Giảng viên Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết: Nhóm lựa chọn hình thức thể hiện bằng báo viết và video để tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và lan toả trong thời đại số, vừa đảm bảo tính chính luận.

"Thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi gắm là sự phát triển của Việt Nam, một minh chứng rõ nét trong việc đập tan những luận điệu cho rằng Việt Nam tụt hậu so với thế giới. Từ đó dẫn chứng việc chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu", Thiếu tá Kiên nhấn mạnh.