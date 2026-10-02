English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM trao Giải Báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 12:23, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 2/10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết giải năm nay tiếp nhận 5.356 tác phẩm, qua sơ tuyển có 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan, đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do. Từ đó, Ban tổ chức chấm giải và trao thưởng cho 25 tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả và 15 tập thể.

tp.hcm trao giai bao chi ve bao ve nen tang tu tuong cua Dang hinh anh 1
Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông Tăng Hữu Phong cho biết nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề mới, gắn với thực tiễn TP.HCM như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ …

Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy lợi thế báo chí đa phương tiện, góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với công chúng

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một không gian xã hội quan trọng, bên cạnh thông tin tích cực vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch tác động đến nhận thức và tâm lý xã hội. 

Ông yêu cầu cần chủ động đi trước, đón đầu thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Cần đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

tp.hcm trao giai bao chi ve bao ve nen tang tu tuong cua Dang hinh anh 2
Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Bên cạnh đó cần lấy thực tiễn TP.HCM làm chất liệu quan trọng để xây dựng tác phẩm, phản ánh những cách làm mới, hiệu quả, đồng thời đề xuất giải pháp phát triển thành phố, lan tỏa những giá trị tích cực đến nhân dân.

Đại diện nhóm tác giả có 2 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên – Giảng viên Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết: Nhóm lựa chọn hình thức thể hiện bằng báo viết và video để tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và lan toả trong thời đại số, vừa đảm bảo tính chính luận.

"Thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi gắm là sự phát triển của Việt Nam, một minh chứng rõ nét trong việc đập tan những luận điệu cho rằng Việt Nam tụt hậu so với thế giới. Từ đó dẫn chứng việc chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu", Thiếu tá Kiên nhấn mạnh.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số
TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số

VOV.VN - Từ ngày 3/9 đến ngày 5/9, Bộ Công thương phối hợp với Thương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn xuất khẩu năm 2026 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số

TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số

VOV.VN - Từ ngày 3/9 đến ngày 5/9, Bộ Công thương phối hợp với Thương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn xuất khẩu năm 2026 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Hôm nay (9/9), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026. Ban tổ chức đã trao thưởng 41 tập thể và tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi lần này.

Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Hôm nay (9/9), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026. Ban tổ chức đã trao thưởng 41 tập thể và tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi lần này.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội