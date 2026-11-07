Lớp học violin miễn phí giữa lòng TP.HCM

Không gian không giới hạn trình độ, tuổi tác

Mỗi sáng chủ nhật, khoảng 9h30 đến 12h tại một góc công viên Tao Đàn (phường Bến Thành), hàng chục người ở nhiều độ tuổi cùng mang đàn violin đến luyện tập. Người chơi đàn có cả trẻ em và người trưởng thành, có cả người vừa làm quen với nhạc cụ được vài tuần, vài tháng và đã chơi đàn nhiều năm.

Mỗi tuần, câu lạc bộ này còn thường xuyên đón thêm học viên mới. Không phân biệt trình độ hay tuổi tác, mọi người cùng tập luyện, trao đổi và hỗ trợ nhau hoàn thiện kỹ năng.

Hoạt động chơi violin diễn ra tại một góc công viên Tao Đàn

Đinh Nguyễn, sống tại phường Phú Nhuận, đã tự học violin khoảng một năm và vừa gia nhập nhóm. Dù chưa quen biết các thành viên, Đinh đã nhanh chóng hòa nhịp, cùng mọi người tập luyện. Đinh chia sẻ, em biết đến nhóm nhờ cô giáo giới thiệu, chia sẻ trên mạng xã hội.

"Bình thường những người chơi violin sợ việc làm phiền người khác khi tự tập, đặc biệt khi chưa có trình độ. Nhưng khi có nhóm dành cho cả những người chưa giỏi và cả những người có kinh nghiệm cùng nhau luyện tập sẽ hỗ trợ nhau phát triển hơn, trở nên tốt hơn và cũng là cơ hội giao lưu với mọi người", Đinh nói.

Nhóm học cơ bản được tách riêng để luyện tập

Mỗi thành viên đến đây đều tự chuẩn bị đàn violin. Khi đến lớp, mọi người được phát và hướng dẫn các bản nhạc để cùng luyện tập, sau đó phối hợp chơi những bản nhạc chung. Ai chưa biết sẽ được tách nhóm để hướng dẫn riêng, hoặc với những người chơi thành thạo có thể kết hợp chơi những bản nhạc mới.

Nguyễn Hữu Thưởng, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đã tham gia nhóm khoảng hai tháng. Theo Thưởng, việc luyện tập cùng nhiều người mang lại cảm giác khác biệt so với tự chơi đàn ở nhà.

"Em thấy rất tuyệt vời. Nếu chơi ở nhà thì không có cảm giác như vậy. Khi đến đây, được chơi cùng mọi người, em có thêm năng lượng và động lực để tập luyện”, Thưởng chia sẻ thêm.

Trong nhóm có nhiều em nhỏ cũng rất hào hứng, hăng say luyện tập. Trâm Anh, 9 tuổi cho biết, em chỉ mới tập ở đây được 2 buổi. Dù là một trong số những bạn nhỏ ở đây, nhưng em rất tập trung theo dõi, cũng như tập luyện cùng mọi người

"Em thấy rất vui và hào hứng, tụi em tập được rất nhiều bài, ví dụ như “Santa claus is comming to town”, trước đó em đã học vilon được 6 tháng", Trâm Anh nói.

Trâm Anh (ở giữa) chơi đàn cùng các anh chị lớn hơn

Kết nối cộng đồng

Nhóm violin ở công viên Tao Đàn nằm trong cộng đồng “Hội những người yêu thích Violin” do anh Nguyễn Trung Đức khởi xướng, thành lập, đến nay đã hoạt động được 10 năm.

Hiện tại cộng đồng này thu hút hơn 50.000 thành viên trực tuyến, trong khi các buổi sinh hoạt trực tiếp thu hút khoảng 50 người mỗi buổi tại công viên Tao Đàn.

Tại đây, người mới sẽ được chia nhóm để học khoá cơ bản miễn phí kéo dài 2 tháng, gồm nhạc lý, kỹ thuật tay trái, phải và có những bài tập đầu ra.

Anh Nguyễn Trung Đức (áo trắng) hướng dẫn mọi người luyện tập

Anh Nguyễn Trung Đức, Chủ nhiệm Hội này cho biết, có 5-7 thành viên chủ chốt hỗ trợ từ việc dạy chuyên môn, đến điều phối, giúp đỡ các nhóm.

"Mình cũng rất vui khi lan toả được tình yêu với violin, vì nhiều người vẫn nghĩ đây là một môn khó tiếp cận, hàng tuần có nhiều người mới tới, điều đó làm mình cũng vui vì lan toả được tình yêu với nó. Bên cạnh đó cũng cảm thấy áp lực vì một mình để hướng dẫn và quan tâm mọi người rất khó, cũng cần thêm sự hỗ trợ của các bạn khác", anh Đức nói.

Không chỉ tập luyện tại công viên, "Hội những người yêu thích Violin" còn tổ chức các hoạt động biểu diễn vì cộng đồng. Theo anh Trung Đức, Hội đã có các buổi biểu diễn tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và tới đây đang có kế hoạch biểu diễn vào dịp Noel.

"Mình nghĩ chính nhờ sự cống hiến cho đi và tinh thần cộng đồng giúp mọi người kết nối được với nhau và bên nhau lâu như vậy", Đức nói thêm.

Một số hình ảnh luyện tập violin

Mọi người cùng giúp đỡ nhau luyện tập

Các nhóm chơi thành thạo sẽ cùng nhau chơi những bản nhạc khó hơn

Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)

Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)

Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)

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