English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lớp học violin miễn phí giữa lòng TP.HCM

Thứ Bảy, 06:00, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi cuối tuần, khoảng 50 người ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau cùng tham gia nhóm violin miễn phí tại công viên Tao Đàn, tạo nên không gian luyện tập và giao lưu âm nhạc giữa trung tâm TP.HCM.

Không gian không giới hạn trình độ, tuổi tác

Mỗi sáng chủ nhật, khoảng 9h30 đến 12h tại một góc công viên Tao Đàn (phường Bến Thành), hàng chục người ở nhiều độ tuổi cùng mang đàn violin đến luyện tập. Người chơi đàn có cả trẻ em và người trưởng thành, có cả người vừa làm quen với nhạc cụ được vài tuần, vài tháng và đã chơi đàn nhiều năm.

Mỗi tuần, câu lạc bộ này còn thường xuyên đón thêm học viên mới. Không phân biệt trình độ hay tuổi tác, mọi người cùng tập luyện, trao đổi và hỗ trợ nhau hoàn thiện kỹ năng.  

lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 1
Hoạt động chơi violin diễn ra tại một góc công viên Tao Đàn

Đinh Nguyễn, sống tại phường Phú Nhuận, đã tự học violin khoảng một năm và vừa gia nhập nhóm. Dù chưa quen biết các thành viên, Đinh đã nhanh chóng hòa nhịp, cùng mọi người tập luyện. Đinh chia sẻ, em biết đến nhóm nhờ cô giáo giới thiệu, chia sẻ trên mạng xã hội.

"Bình thường những người chơi violin sợ việc làm phiền người khác khi tự tập, đặc biệt khi chưa có trình độ. Nhưng khi có nhóm dành cho cả những người chưa giỏi và cả những người có kinh nghiệm cùng nhau luyện tập sẽ hỗ trợ nhau phát triển hơn, trở nên tốt hơn và cũng là cơ hội giao lưu với mọi người", Đinh nói. 

lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 2
Nhóm học cơ bản được tách riêng để luyện tập

Mỗi thành viên đến đây đều tự chuẩn bị đàn violin. Khi đến lớp, mọi người được phát và hướng dẫn các bản nhạc để cùng luyện tập, sau đó phối hợp chơi những bản nhạc chung. Ai chưa biết sẽ được tách nhóm để hướng dẫn riêng, hoặc với những người chơi thành thạo có thể kết hợp chơi những bản nhạc mới.

Nguyễn Hữu Thưởng, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đã tham gia nhóm khoảng hai tháng. Theo Thưởng, việc luyện tập cùng nhiều người mang lại cảm giác khác biệt so với tự chơi đàn ở nhà.

"Em thấy rất tuyệt vời. Nếu chơi ở nhà thì không có cảm giác như vậy. Khi đến đây, được chơi cùng mọi người, em có thêm năng lượng và động lực để tập luyện”, Thưởng chia sẻ thêm.

Trong nhóm có nhiều em nhỏ cũng rất hào hứng, hăng say luyện tập. Trâm Anh, 9 tuổi cho biết, em chỉ mới tập ở đây được 2 buổi. Dù là một trong số những bạn nhỏ ở đây, nhưng em rất tập trung theo dõi, cũng như tập luyện cùng mọi người

"Em thấy rất vui và hào hứng, tụi em tập được rất nhiều bài, ví dụ như “Santa claus is comming to town”, trước đó em đã học vilon được 6 tháng", Trâm Anh nói. 

lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 3
Trâm Anh (ở giữa) chơi đàn cùng các anh chị lớn hơn

Kết nối cộng đồng

Nhóm violin ở công viên Tao Đàn nằm trong cộng đồng “Hội những người yêu thích Violin” do anh Nguyễn Trung Đức khởi xướng, thành lập, đến nay đã hoạt động được 10 năm.

Hiện tại cộng đồng này thu hút hơn 50.000 thành viên trực tuyến, trong khi các buổi sinh hoạt trực tiếp thu hút khoảng 50 người mỗi buổi tại công viên Tao Đàn.

Tại đây, người mới sẽ được chia nhóm để học khoá cơ bản miễn phí kéo dài 2 tháng, gồm nhạc lý, kỹ thuật tay trái, phải và có những bài tập đầu ra. 

lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 4
Anh Nguyễn Trung Đức (áo trắng) hướng dẫn mọi người luyện tập

Anh Nguyễn Trung Đức, Chủ nhiệm Hội này cho biết, có 5-7 thành viên chủ chốt hỗ trợ từ việc dạy chuyên môn, đến điều phối, giúp đỡ các nhóm.

"Mình cũng rất vui khi lan toả được tình yêu với violin, vì nhiều người vẫn nghĩ đây là một môn khó tiếp cận, hàng tuần có nhiều người mới tới, điều đó làm mình cũng vui vì lan toả được tình yêu với nó. Bên cạnh đó cũng cảm thấy áp lực vì một mình để hướng dẫn và quan tâm mọi người rất khó, cũng cần thêm sự hỗ trợ của các bạn khác", anh Đức nói.

Không chỉ tập luyện tại công viên, "Hội những người yêu thích Violin" còn tổ chức các hoạt động biểu diễn vì cộng đồng. Theo anh Trung Đức, Hội đã có các buổi biểu diễn tại bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và tới đây đang có kế hoạch biểu diễn vào dịp Noel.

"Mình nghĩ chính nhờ sự cống hiến cho đi và tinh thần cộng đồng giúp mọi người kết nối được với nhau và bên nhau lâu như vậy", Đức nói thêm.

Một số hình ảnh luyện tập violin

lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 5
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 6
Mọi người cùng giúp đỡ nhau luyện tập 
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 7
Các nhóm chơi thành thạo sẽ cùng nhau chơi những bản nhạc khó hơn
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 8
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 9
Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 10
Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)
lop hoc violin mien phi giua long tp.hcm hinh anh 11
Nhóm biểu diễn tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (ảnh: BV cung cấp)
 
sonata-1.jpg

VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - Giao hưởng, thính phòng thường được xem là những dòng nhạc “kén” người nghe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoảng cách với công chúng không chỉ nằm ở thị hiếu mà còn ở cơ hội và cách tiếp cận. VOV Sonata - FM89 được kỳ vọng mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao trong đời sống.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao
VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - Giao hưởng, thính phòng thường được xem là những dòng nhạc “kén” người nghe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoảng cách với công chúng không chỉ nằm ở thị hiếu mà còn ở cơ hội và cách tiếp cận. VOV Sonata - FM89 được kỳ vọng mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao trong đời sống.

VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

VOV Sonata - FM89: Mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

VOV.VN - Giao hưởng, thính phòng thường được xem là những dòng nhạc “kén” người nghe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khoảng cách với công chúng không chỉ nằm ở thị hiếu mà còn ở cơ hội và cách tiếp cận. VOV Sonata - FM89 được kỳ vọng mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao trong đời sống.

Sáng đèn lớp học đêm giữa đại ngàn, người Mã Liềng quyết tìm con chữ
Sáng đèn lớp học đêm giữa đại ngàn, người Mã Liềng quyết tìm con chữ

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn, lớp học xóa mù chữ ở bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) sáng đèn mỗi tối, đón những học viên người Mã Liềng. Bà con kiên trì học từng con chữ, nuôi hy vọng nâng cao hiểu biết, tự tin hòa nhập cộng đồng và từng bước thay đổi cuộc sống.

Sáng đèn lớp học đêm giữa đại ngàn, người Mã Liềng quyết tìm con chữ

Sáng đèn lớp học đêm giữa đại ngàn, người Mã Liềng quyết tìm con chữ

VOV.VN - Giữa đại ngàn Trường Sơn, lớp học xóa mù chữ ở bản Cà Xen, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) sáng đèn mỗi tối, đón những học viên người Mã Liềng. Bà con kiên trì học từng con chữ, nuôi hy vọng nâng cao hiểu biết, tự tin hòa nhập cộng đồng và từng bước thay đổi cuộc sống.

Cô trò ở TP.HCM thót tim vì con rắn hơn 1m xông thẳng vào lớp học mầm non
Cô trò ở TP.HCM thót tim vì con rắn hơn 1m xông thẳng vào lớp học mầm non

VOV.VN - Một con rắn dài hơn 1 mét bất ngờ lao thẳng vào lớp học mầm non ở TP.HCM, khiến cả cô lẫn trò hốt hoảng. Rất may, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời khống chế.

Cô trò ở TP.HCM thót tim vì con rắn hơn 1m xông thẳng vào lớp học mầm non

Cô trò ở TP.HCM thót tim vì con rắn hơn 1m xông thẳng vào lớp học mầm non

VOV.VN - Một con rắn dài hơn 1 mét bất ngờ lao thẳng vào lớp học mầm non ở TP.HCM, khiến cả cô lẫn trò hốt hoảng. Rất may, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời khống chế.

Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi?
Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi?

VOV.VN - Chỉ trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước, có những ca đã không thể qua khỏi, có những ca để lại di chứng nặng nề về thần kinh. Đặc biệt, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi.

Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi?

Vì sao trẻ dễ gặp nạn ngay tại bể bơi công cộng và lớp học bơi?

VOV.VN - Chỉ trong 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 20 trường hợp trẻ đuối nước, có những ca đã không thể qua khỏi, có những ca để lại di chứng nặng nề về thần kinh. Đặc biệt, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục