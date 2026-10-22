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TP.HCM dự kiến lập tổ công tác xử lý tại các điểm thường ùn tắc

Thứ Năm, 19:50, 22/10/2026
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VOV.VN - Công an TP.HCM thành công thử nghiệm điều chỉnh đèn tín hiệu bằng công nghệ ở trung tâm thành phố, năng lực thông hành tăng 30%, dự kiến sẽ thành lập thêm tổ công tác để xử lý các tuyến đường thường ùn tắc trong thời gian tới.

Thông tin được Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) cho biết tại họp báo chiều 22/10.

Theo Trung tá Hoàng Bá Tuấn, thời gian qua, Phòng PC08 đã vận hành thành công cụm điều chỉnh đèn tín hiệu bằng công nghệ ở trung tâm thành phố.

Qua thử nghiệm, năng lực thông hành của các tuyến đường này tăng khoảng 30% so với trước đây. Phòng PC08 cũng đã đề xuất để nhanh chóng nhân rộng mô hình này.

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Tuyến giao thông trên đường Phạm Văn Đồng (ảnh: Hoàng Minh)

Về lâu dài, Phòng Cảnh sát giao thông đang kiến nghị xây dựng các tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại những tuyến đường trọng điểm thường xuyên ùn ứ như trung tâm thành phố, khu vực sân bay, đường Tôn Đức Thắng và cảng Cát Lái…

"Chủ trì là Công an TPHCM và Sở Xây dựng, phối hợp với UBND các phường, xã, đồng thời huy động các lực lượng gồm công an, bộ đội, thanh niên,…cùng tham gia xử lý những điểm ùn tắc này, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố", Trung tá Tuấn nói.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn cho biết thêm, Công an TP.HCM và Sở Xây dựng, Sở Tư pháp đang phối hợp dự thảo Nghị quyết về an toàn giao thông, trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố. Trong đó, dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông như dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Đồng thời Công an Thành phố cũng đang phối hợp xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định 23 năm 2018 của UBND TP.HCM về hạn chế và cấp phép ôtô chở hàng, ôtô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố. Quy định này sẽ hạn chế một số loại phương tiện có tải trọng lớn lưu thông giờ cao điểm. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp điều kiện hạ tầng, ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bố trí hoạt động vận tải phục vụ sản xuất với ngành hàng không thiết yếu vào ban đêm cho phù hợp.

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Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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