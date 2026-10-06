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TP.HCM nghiên cứu lộ trình chuyển đổi giao thông xanh

Thứ Ba, 19:42, 06/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, chính sách hỗ trợ người dân và phát triển đồng bộ hạ tầng, trên cơ sở kết quả khảo sát dư luận xã hội.

Trên cơ sở Báo cáo số 56 ngày 24/9/2026 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về nhận thức, mức độ đồng thuận, sẵn sàng và kỳ vọng của người dân đối với chủ trương chuyển đổi giao thông xanh, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai các kiến nghị, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ.

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TP.HCM yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, chính sách hỗ trợ người dân (Ảnh: Hà Khánh)

Theo đó, các sở, ngành tập trung nghiên cứu nâng cấp hệ thống giao thông, cải thiện hạ tầng, tăng cường phương tiện kết nối, từng bước khắc phục tình trạng ngập nước; xây dựng hạ tầng giao thông xanh, an toàn, thuận tiện, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Thành phố tiếp tục phát triển hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt điện và metro; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường kết nối chặng đầu – chặng cuối, tạo điều kiện để người dân chuyển sang các phương thức giao thông bền vững.

Cùng với đầu tư hạ tầng, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng và công bố lộ trình chuyển đổi theo từng nhóm phương tiện, địa bàn và giai đoạn. Lộ trình cần làm rõ tiêu chí, thời điểm, phạm vi áp dụng và cơ chế chuyển tiếp, bảo đảm người dân có đủ thời gian chuẩn bị.

Đồng thời, nghiên cứu phương án hỗ trợ tài chính, tín dụng, thuế, phí và thu đổi phương tiện cũ, ưu tiên người có thu nhập thấp, người sử dụng phương tiện làm sinh kế và các nhóm chịu tác động trực tiếp.

Thành phố định hướng phát triển đồng bộ trạm sạc, đổi pin và hạ tầng điện tại khu dân cư, chung cư, cơ quan, bãi giữ xe và các đầu mối giao thông; ban hành tiêu chuẩn an toàn đối với phương tiện, pin và hệ thống sạc, gắn với yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống thu gom, tái sử dụng, tái chế pin cũng cần được hoàn thiện để bảo đảm an toàn và phát triển bền vững hệ sinh thái giao thông xanh.

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Thành phố định hướng phát triển đồng bộ trạm sạc, đổi pin và hạ tầng điện tại khu dân cư, chung cư, cơ quan, bãi giữ xe và các đầu mối giao thông (Ảnh: Hà Khánh)

Đối với giải pháp kiểm soát phát thải, các đơn vị nghiên cứu thí điểm khu vực kiểm soát phát thải tại những nơi đủ điều kiện. Trước khi mở rộng hoặc áp dụng biện pháp hạn chế, thu phí, cần công bố phương án, đánh giá tác động xã hội, lấy ý kiến người dân và tổng kết kết quả thực hiện.

Song song đó, tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, kiểm soát chất lượng và hoạt động quảng cáo phương tiện điện; thiết lập kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng và công khai tiến độ thực hiện các chính sách.

Theo Báo cáo số 56 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 10–12/9/2026, với 81.125 người thuộc nhiều thành phần xã hội tham gia. Kết quả cho thấy 80,6% người tham gia khảo sát có mức độ quan tâm cao đối với chủ trương chuyển đổi giao thông xanh, tỷ lệ đồng thuận chung đạt 66,8%.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Có 94,5% người tham gia khảo sát thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân, trong đó xe máy xăng chiếm 84,4%. Có 92,8% đang sử dụng phương tiện cá nhân chạy xăng, dầu, trong đó 62,2% sử dụng phương tiện làm công cụ sinh kế, tạo thu nhập chính.

Chỉ 35,2% người tham gia khảo sát cho biết sẵn sàng chuyển sang phương tiện điện ngay, trong khi 37,6% chỉ sẵn sàng chuyển đổi khi có chính sách hỗ trợ, hạ tầng và giá thành phù hợp.

Các rào cản được quan tâm nhiều nhất là an toàn pin, sạc và nguy cơ cháy nổ (65,7%); hạ tầng trạm sạc, đổi pin chưa thuận tiện (62,2%); chi phí mua phương tiện ban đầu còn cao (61,5%).

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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