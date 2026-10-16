TP.HCM ghi nhận số trẻ mắc tay chân miệng tăng mạnh

Số trẻ bị tay chân miệng tăng mạnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua, có 1.673 ca tay chân miệng, tăng 47,8% so với trung bình bốn tuần trước. Tính từ đầu năm đến hết tuần 40, số ca mắc đã lên 38.463. Các địa phương có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, xã Bình Khánh và xã Hiệp Phước (khu vực huyện Nhà Bè cũ).

Tại các bệnh viện nhi, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám cũng tăng nhanh trong thời gian gần đây. Bệnh viện Nhi đồng 1 đang có 70 trẻ mắc tay chân miệng điều trị nội trú, trong đó 4 ca nặng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 100-120 trẻ đến khám ngoại trú. TS.BS Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, cho biết trẻ đến từ TP.HCM chiếm khoảng 42%, số còn lại từ các tỉnh, thành khác.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đang điều trị nội trú cho 70 trẻ tay chân miệng.

Theo bác sĩ Quy, bệnh tay chân miệng thường biểu hiện bằng hồng ban, mụn nước ở tay, chân, miệng, mông hoặc khuỷu tay. Tuy nhiên, một số trẻ có biểu hiện kín đáo, dễ bị bỏ sót. Trẻ nhỏ có thể sốt, bỏ bú, chảy nước miếng do loét miệng, kèm tiêu chảy nhẹ nên dễ bị nhầm với mọc răng.

Bệnh có thể chuyển nặng nhanh, các dấu hiệu cảnh báo gồm sốt cao không hạ, ngủ giật mình, quấy khóc bất thường, bám người thân hoặc hoảng hốt.

Đây có thể là biểu hiện biến chứng thần kinh, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, kể cả ban đêm. Có trường hợp trẻ vẫn tỉnh nhưng bệnh đã nặng do virus tấn công thân não; nếu không được xử trí kịp thời, trẻ có thể suy hô hấp và rơi vào tình trạng nguy kịch.

TS.BS Dư Tuấn Quy cũng khuyến cáo phụ huynh không nên nghĩ trẻ chưa đi nhà trẻ thì không thể mắc tay chân miệng vì khoảng 10% người lớn có thể mang virus nhưng không biểu hiện bệnh và có khả năng lây cho trẻ.

Dấu hiệu trẻ bị tay chân miệng là nổi hồng ban, mụn nước.

Cho nên, khi đi làm về, người lớn cần vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ trước khi ôm hôn, chăm sóc trẻ. Với gia đình có con đi học, phụ huynh nên tìm hiểu tình hình bệnh tại lớp và theo dõi sức khỏe trẻ nếu có tiếp xúc với bạn mắc bệnh.

"Ở địa phương hiện nay đã có những phòng khám điều trị rất rộng rãi, phụ huynh an tâm điều trị cho trẻ tại các cơ sở y tế địa phương theo hướng dẫn chuyên môn, không tự ý đưa trẻ đi xa khi chưa cần thiết. Việc di chuyển trẻ mắc bệnh đến những nơi đông người như siêu thị, khu vui chơi có thể làm tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng", BS Dư Tuấn Quy nói.

Kèm theo bệnh hô hấp

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ThS.BS. Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm cho biết trong khoảng hai tuần gần đây, số bệnh nhi tay chân miệng đến khám và nhập viện tăng gần gấp đôi. Nếu trước đây khoa tiếp nhận khoảng 20-30 trẻ mỗi ngày, hiện con số này đã tăng lên 40-50 trẻ.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong khoảng hai tuần gần đây, số bệnh nhi tay chân miệng đến khám và nhập viện tăng gần gấp đôi.

"Phần lớn bệnh nhi nhập viện mắc tay chân miệng độ 2A, một tỷ lệ nhỏ ở độ 2B - mức độ nặng trung bình. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nhập viện ở độ 3 hoặc độ 4. Bệnh nhân đa số là ở TP.HCM, khoảng 1/3 số bệnh nhi đến từ các tỉnh, thành khác", Bác sĩ Vũ Thị Thùy Dương cho hay.

Bác sĩ Dương lưu ý, khoảng 10-20% bệnh nhi tay chân miệng nhập viện tại khoa có biểu hiện nhiễm virus đường hô hấp kèm theo như ho, sổ mũi, khò khè. Chưa thể xác định tất cả các trường hợp này đều mắc cúm nhưng khi mắc đồng thời nhiều bệnh, trẻ có thể mệt hơn, ăn uống kém và sốt kéo dài, khiến việc chăm sóc khó khăn hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, với tay chân miệng, phụ huynh cần cho trẻ mắc bệnh nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe mạnh và theo dõi sát diễn biến bệnh. Khi trẻ sốt cao không hạ, giật mình, quấy khóc bất thường hoặc có dấu hiệu khác thường, cần đưa trẻ đi khám ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Trong khi tay chân miệng tăng, tại TP.HCM, các bệnh đường hô hấp cũng đang lưu hành mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), riêng tuần qua đã ghi nhận 34.664 ca viêm hô hấp cấp, tăng hơn 64% so với trung bình bốn tuần trước. Hệ thống giám sát cũng ghi nhận 151 mẫu dương tính với virus cúm; trong đó, cúm A/H1N1 năm 2009 chiếm ưu thế với 116 mẫu, tương đương gần 77%. HCDC cho biết hiện đang duy trì giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp tại 29 cơ sở y tế, đồng thời khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng hoặc sổ mũi nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần và đến cơ sở y tế khi cần thiết. Tiêm vaccine cúm hằng năm theo hướng dẫn cũng là biện pháp phòng bệnh được khuyến cáo, nhất là với người cao tuổi và người có bệnh nền.