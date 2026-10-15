Sốt xuất huyết tăng gấp đôi, tay chân miệng ghi nhận hơn 6.000 ca ở An Giang

Từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 7.384 ca sốt xuất huyết và 6.017 ca tay chân miệng, mỗi bệnh đều có 1 trường hợp tử vong lũy kế. Việc hai bệnh cùng gia tăng đòi hỏi ngành y tế phải tập trung cao độ, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, không để dịch bùng phát và lan rộng.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Chung Tấn Thịnh

Tại An Giang, bước vào mùa mưa, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các véc-tơ truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Toàn tỉnh ghi nhận lũy kế 2.012 ổ dịch sốt xuất huyết. Các địa bàn có số ổ dịch cao gồm Đặc khu Phú Quốc, Châu Đốc, Cù Lao Giêng. Các địa phương ghi nhận số ca tay chân miệng cao trong tuần gồm Tịnh Biên, Chợ Vàm, Bình Thạnh Đông và Thới Sơn.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành y tế An Giang đã triển khai các giải pháp phòng, chống dịch dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, huy động hệ thống chính trị cùng các đơn vị chuyên môn tham gia.

Trong tháng 9/2026, Giám đốc Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở thu dung, điều trị tuyến đầu, gồm Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, Bệnh viện Đa khoa An Giang và Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; đồng thời giám sát trực tiếp tại An Thới và Đặc khu Phú Quốc. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình thu dung bệnh nhân nhập viện, công tác phân luồng khám bệnh, chuẩn bị thuốc điều trị, vật tư y tế, giường bệnh, trang thiết bị cấp cứu và hồi sức cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện và điều phối nhân lực.

Theo dự báo được nêu tại buổi họp báo, sốt xuất huyết và tay chân miệng trong năm nay có thể tăng từ 150% đến 200%. Vì vậy, ngành y tế tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại các địa bàn có số ca mắc cao, diễn biến phức tạp như Phú Quốc, Long Xuyên, Khánh Bình, Chợ Mới và Nhơn Hội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang giữ vai trò nòng cốt trong giám sát dịch tễ, làm sạch dữ liệu tiêm chủng và bệnh truyền nhiễm trên hệ thống NIIS, tổ chức tập huấn chuyên môn về giám sát, phòng chống tay chân miệng, bệnh dại và bệnh sởi; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật xử lý các ổ dịch tại cơ sở.

Các bệnh viện tuyến tỉnh được yêu cầu chuẩn bị phương án phân tuyến điều trị, thu dung bệnh nhân và sẵn sàng phác đồ cấp cứu đối với trường hợp nặng, hạn chế tối đa nguy cơ chuyển nặng và tử vong.

Tại tuyến cơ sở, 26 Trung tâm Y tế khu vực và 106 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu triển khai giám sát cộng đồng, phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và phun hóa chất tại các điểm nóng.

Để chủ động ứng phó đỉnh dịch vào tháng 10 và tháng 11, ngành y tế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và rửa tay bằng xà phòng để phòng, chống tay chân miệng tại các địa bàn trọng điểm.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Chung Tấn Thịnh cho biết thêm: "Cơ sở hạ tầng và giường bệnh thì các cơ sở khám chữa bệnh cũng đã chủ động rà soát bố trí khu vực cách ly khu vực điều trị riêng biệt cho bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng, sẵn sàng kích hoạt cái phương án kê thêm giường bệnh đối với bệnh quá tải. Sở Y tế cũng chỉ đạo các đơn vị dự trù đầy đủ thuốc cấp cứu, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất diệt muỗi và dung dịch khử khuẩn Cloramin B, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư phục vụ công tác điều trị và phòng, chống dịch".