TP.HCM hạn chế việc đổi tên đường trùng tên, trùng số

Tại họp báo tình hình Kinh tế - Xã hội TP.HCM chiều 30/7, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cho biết, qua rà soát, TP.HCM sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường, xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh.

Đại diện Sở Văn hoá và Thể thao cũng cho biết, sở này đã có văn bản sẽ tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng. Sở này đã có văn bản gửi 168 phường, xã đặc khu rà soát nghiên cứu đề xuất tên đổi tên những tuyến đường trùng trên cùng địa bàn phường, xã.

Theo đó, việc đổi tên bám sát theo tiêu chí điều 5 Nghị định 91 năm 2005 của Chính phủ là không đổi tên đường phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử văn hoá của địa phương, dân tộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ.

Theo bà Ngân, đối với đường trùng tên, khác địa bàn phường xã thì Sở đề xuất giữ nguyên không đổi.

Bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó Trưởng Phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM (ảnh: T.C)

Đối với các tuyến đường trùng tên cùng tên cùng địa bàn, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất hướng xử lý là nguyên tên tuyến đường đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hoá của dân tộc, của thành phố, ăn sâu vào tiềm thức của người dân, qua nhiều thế hệ. Hoặc không đổi tên tuyến đường có quy mô lớn, có hộ dân cư cư trú đông, hạn chế xáo trộn trong đời sống người dân.

Hạn chế đổi tên tuyến đường có quy mô lớn, có hộ dân cư cư trú đông

Đối với tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao không tham mưu việc đánh số mà chỉ tham mưu đặt tên đường. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo hướng gắn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào số đường, nhằm hạn chế việc thay đổi tên đường, tránh ảnh hưởng đến đời sống và các giao dịch của người dân.