TP.HCM khám sức khỏe miễn phí cho người dân vùng căn cứ cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 25/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Bệnh viện Quân y 7A tổ chức xuất quân chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và chăm lo sức khỏe Nhân dân.

Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu trên địa bàn TP.HCM, với sự tham gia của Bệnh viện Quân y 7A, hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền và ngành y tế địa phương.

Lễ xuất quân chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại các xã vùng căn cứ cách mạng TP.HCM

Đại tá Tô Văn Vịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư, trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân.

"Mỗi người đến khám đều được tư vấn rõ ràng, hướng dẫn cụ thể. Đối với các trường hợp cần theo dõi, tái khám hoặc chuyển tuyến, bệnh viện sẽ phối hợp bàn giao thông tin cho địa phương để tiếp tục theo dõi sau khám", Đại tá Vịnh thông tin.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ niềm vui trước hoạt động ý nghĩa của Bệnh viện Quân y 7A, đặc biệt là việc tổ chức bữa ăn sáng nghĩa tình dành cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Đây là nguồn lực do chính bệnh viện thực hiện, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ quân y đối với Nhân dân.

Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển y tế Việt Nam trong giai đoạn mới. TP.HCM là một trong những địa phương tiên phong triển khai khám sức khỏe toàn dân miễn phí. Để thực hiện hiệu quả, Sở Y tế TP.HCM không chỉ huy động các cơ sở y tế trực thuộc mà còn mời gọi sự tham gia của các bệnh viện tuyến bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Quân y 7A.

Quân y sẽ về xã, khám bệnh miễn phí cho bà con

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh, nhân dịp 27/7, hoạt động khám sức khỏe cho người dân mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò, uy tín và tình cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn TP.HCM.

"Chúng ta chọn thí điểm 10 xã, phường vùng căn cứ cách mạng, sau này sẽ nâng chất và mở rộng thêm nhiều địa bàn khác, thực hiện đồng bộ các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội. Việc phối hợp này là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhân văn, làm nên vị thế của Quân đội, của quân y Quân đội nhân dân Việt Nam, tiếp tục mở ra cơ hội mới trong nhiều chương trình phối hợp khác, như hợp tác về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số liên quan tới y tế", ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

Khởi động chương trình khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng

Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cũng cho biết, đây là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ cách mạng năm xưa. Thực hiện kế hoạch của Mặt trận TP.HCM, địa phương đã phối hợp với UBND xã cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 7A tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày, 25 và 26/7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.

"Chương trình nhằm mục đích tri ân các thế hệ, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách. Tôi cũng mong rằng trong thời gian tới, xã Tân Vĩnh Lộc - một xã có điều kiện kinh tế khó khăn tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân", ông Nghĩa nói.

Người dân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe miễn phí ngay tại địa bàn

Cùng gia đình đến khám bệnh, chị Trần Thị Hồng Thơm bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khi tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe miễn phí.

"Mỗi năm gia đình mình cũng có đi khám, nhưng ít chứ không nhiều, do công việc bận rộn và tốn nhiều chi phí nên cũng hạn chế. Hôm nay thì không tốn kém gì hết. Đoàn y bác sĩ đến tận địa phương nên việc di chuyển đến nơi khám cũng tiện hơn", chị Thơm chia sẻ.

Trước đó sáng cùng ngày, Đoàn công tác do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố tổ chức Lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh linh vị các Anh hùng liệt sĩ từ Khu truyền thống cách mạng Mậu Thân (xã Tân Nhựt) và Khu di tích Dân công hỏa tuyến (xã Vĩnh Lộc) về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM để cử hành nghi lễ tưởng niệm và cầu siêu.

Cung thỉnh linh vị các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo TP.HCM cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dịp này, hơn 150 phần quà được trao tặng, tri ân những người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến tại các xã: Bình Lợi, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc.

Những phần quà nghĩa tình gửi đến người có công với cách mạng và thân nhân