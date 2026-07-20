English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ: Họp mặt cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ

Thứ Hai, 20:45, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay 20/7, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). 

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã ân cần thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ, công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy UBND thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tạo điều kiện để cán bộ, công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

can tho hop mat can bo, cong chuc la con thuong binh, liet si hinh anh 1
Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phát biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia phát động.

can tho hop mat can bo, cong chuc la con thuong binh, liet si hinh anh 2
Quang cảnh buổi họp mặt

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Nổi bật là mô hình "Bữa cơm bên Mẹ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.

can tho hop mat can bo, cong chuc la con thuong binh, liet si hinh anh 3
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tặng quà các cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ

“Bữa cơm bên Mẹ” là tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn hết trách nhiệm đối với các mẹ, nhưng chúng ta cũng có những nghĩa cử, những hành động để hướng về các mẹ trong những ngày ý nghĩa này", Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết thêm.

Tham dự buổi họp mặt, chị Nguyễn Thị Nhi, Phó Chánh Văn Phòng- Sở Nội vụ TP Cần Thơ xúc động cho biết, chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội và bác Hai chị là liệt sĩ; bà nội chị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; cha chị là thương binh. Truyền thống ấy luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng nhắc nhở chị phải sống có trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

can tho hop mat can bo, cong chuc la con thuong binh, liet si hinh anh 4

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, thành phố Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm chăm lo cho người có công và thân nhân người có công; góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, công chức, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước”, chị Nguyễn Thị Nhi xúc động bày tỏ.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng
Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng

VOV.VN - Rời chiến trường với những vết thương còn mang trên cơ thể, nhiều thương binh ở Hải Phòng đã vượt khó khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Họ không chỉ làm kinh tế hiệu quả mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia với đồng đội và cộng đồng.

Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng

Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng

VOV.VN - Rời chiến trường với những vết thương còn mang trên cơ thể, nhiều thương binh ở Hải Phòng đã vượt khó khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Họ không chỉ làm kinh tế hiệu quả mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia với đồng đội và cộng đồng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
Phó Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng bộ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), bảo đảm thiết thực, nhân văn, tránh phô trương, hình thức.

Phó Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Phó Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng bộ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), bảo đảm thiết thực, nhân văn, tránh phô trương, hình thức.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề "Thanh xuân gửi lại", giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, kỷ vật của cán bộ đi B, góp phần tái hiện ký ức lịch sử và tri ân thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Giới thiệu tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề "Thanh xuân gửi lại", giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh, kỷ vật của cán bộ đi B, góp phần tái hiện ký ức lịch sử và tri ân thế hệ đã cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.

Học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị giữa đời thường
Học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị giữa đời thường

VOV.VN - Từ gánh bánh mì giá rẻ của ngoại Sáu, những hoạt động thiện nguyện của doanh nhân đến mô hình "Cà phê sáng với nhân dân", việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP.HCM đang lan tỏa bằng những hành động thiết thực, giàu tính nhân văn.

Học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị giữa đời thường

Học và làm theo Bác từ những việc làm bình dị giữa đời thường

VOV.VN - Từ gánh bánh mì giá rẻ của ngoại Sáu, những hoạt động thiện nguyện của doanh nhân đến mô hình "Cà phê sáng với nhân dân", việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP.HCM đang lan tỏa bằng những hành động thiết thực, giàu tính nhân văn.

Hoàn thiện chính sách nâng phụ cấp thương binh nặng trong tháng 6
Hoàn thiện chính sách nâng phụ cấp thương binh nặng trong tháng 6

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 314/TB-VPCP ngày 19/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Hoàn thiện chính sách nâng phụ cấp thương binh nặng trong tháng 6

Hoàn thiện chính sách nâng phụ cấp thương binh nặng trong tháng 6

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 314/TB-VPCP ngày 19/6/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục