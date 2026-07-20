Cần Thơ: Họp mặt cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã ân cần thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ, công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy UBND thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tạo điều kiện để cán bộ, công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phát biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và gia đình, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang thành phố trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia phát động.

Quang cảnh buổi họp mặt

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Nổi bật là mô hình "Bữa cơm bên Mẹ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tặng quà các cán bộ, công chức là con thương binh, liệt sĩ

“Bữa cơm bên Mẹ” là tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn hết trách nhiệm đối với các mẹ, nhưng chúng ta cũng có những nghĩa cử, những hành động để hướng về các mẹ trong những ngày ý nghĩa này", Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết thêm.

Tham dự buổi họp mặt, chị Nguyễn Thị Nhi, Phó Chánh Văn Phòng- Sở Nội vụ TP Cần Thơ xúc động cho biết, chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội và bác Hai chị là liệt sĩ; bà nội chị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; cha chị là thương binh. Truyền thống ấy luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng nhắc nhở chị phải sống có trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, thành phố Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm chăm lo cho người có công và thân nhân người có công; góp phần phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, công chức, không ngừng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước”, chị Nguyễn Thị Nhi xúc động bày tỏ.