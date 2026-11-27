4 trạm trung chuyển rác có tổng công suất 1.680 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng, do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố làm chủ đầu tư. Khi đưa vào sử dụng, 4 trạm sẽ thực hiện trung chuyển và ép rác theo quy trình khép kín, tăng cường kiểm soát mùi, nước rỉ rác và hoạt động vận chuyển.

Quang cảnh lễ khởi công (Ảnh: Thảo Vy)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, mỗi ngày Thành phố phải thu gom, vận chuyển và xử lý gần 15.000 tấn rác sinh hoạt. Hiện nhiều điểm trung chuyển đã quá tải, có mùi hôi, rỉ nước gây ảnh hưởng đến người dân.

Thành phố có 39 trạm trung chuyển, định hướng đến năm 2050, sẽ phát triển mạng lưới 86 trạm trung chuyển.

Trạm rác lạc hậu trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng (Ảnh: CTV)

Dự kiến, tháng 12/2026, Thành phố khởi công 6 trạm trung chuyển, với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng và sửa chữa 2 trạm với 63 tỷ đồng. Đối với giai đoạn 2027-2030, Thành phố đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 50 trạm, với tổng vốn dự kiến khoảng 16.870 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Thành phố định hướng phát triển các trạm trung chuyển theo mô hình khép kín, tăng tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Thảo Vy)

Về phía địa phương, ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND phường Phú Thuận bày tỏ kỳ vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả thu gom, trung chuyển chất thải rắn, kiểm soát tốt hơn mùi, nước rỉ rác và tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường sống.

Đại diện phường Phú Thuận bày tỏ kỳ vọng hiệu quả trạm rác (Ảnh: Thảo Vy)

Trạm trung chuyển chất thải rắn Đào Trí (phường Phú Thuận, thuộc Quận 7 cũ) triển khai trên khu đất khoảng 8.881,8 m², tổng mức đầu tư khoảng 489,4 tỷ đồng, công suất 480 tấn/ngày. Trạm trung chuyển chất thải rắn Thắng Nhì (phường Vũng Tàu), có tổng mức đầu tư khoảng 441,2 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 5.658,5 m², công suất 360 tấn/ngày. Trạm trung chuyển chất thải rắn Xuân Thới Thượng (xã Bà Điểm, thuộc huyện Hóc Môn cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 491,1 tỉ đồng, xây dựng trên khu đất 3.360 m². Công suất trạm sau đầu tư đạt 480 tấn/ngày. Trạm trung chuyển chất thải rắn Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, thuộc huyện Bình Chánh cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 384,3 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất khoảng 3.030,73 m², công suất 360 tấn/ngày.