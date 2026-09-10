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TP.HCM lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Thứ Năm, 11:15, 10/09/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Phương án đặt tên công viên số 1 Lý Thái Tổ đang được UBND phường Vườn Lài tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Theo đó, ngày 31/7/2026, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TP.HCM đã họp và đa số thành viên thống nhất đề xuất đặt tên Công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài là “Công viên Lý Thái Tổ”.

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Công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ là nơi người dân TP.HCM tìm đến để tưởng nhớ những người đã mất do COVID-19 (ảnh: Duy Phương)

Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến hết ngày 20/9. Người dân có thể tham gia góp ý trực tuyến thông qua biểu mẫu do UBND phường cung cấp.

Theo UBND phường Vườn Lài, ý kiến của người dân là cơ sở quan trọng để địa phương tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét việc đặt tên công viên theo quy định.

Người dân có thể lấy ý kiến tại đây.

Công viên Công viên số 1 Lý Thái Tổ khánh thành ngày 12/2/2026. Công viên có diện tích 4,3ha, nằm trên khu đất hình tam giác giữa lõi đô thị.

Điểm nhấn của công viên là quảng trường trung tâm hình tròn rộng khoảng 1.800m², lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt đất, biểu trưng cho ký ức và sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19.

Tại đây đặt Tượng đài Giọt nước cao 6m, chế tác từ inox gương, bên trong là hình trái tim – biểu tượng của sự tri ân và tình yêu thương.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và hệ thống 360 ngọn nến nước, tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, đặc biệt vào ban đêm với gần 1.000 điểm chiếu sáng.

Các không gian chức năng trong công viên được tổ chức đa dạng, gồm khu cây xanh, vườn tượng, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, thư viện và khu triển lãm trong các biệt thự cũ được tôn tạo.

Hệ thống cây xanh hiện hữu được giữ gìn, kết hợp bổ sung cảnh quan mới nhằm tạo môi trường sinh thái hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên.

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TP.HCM khánh thành công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

VOV.VN - Tối 12/2, tức 25 tháng Chạp, Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức khánh thành, trở thành không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và mảng xanh công cộng giữa trung tâm thành phố, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển đô thị nhân văn và bền vững.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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