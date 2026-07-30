Xử lý tình trạng bán hàng rong khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ, TP.HCM

Thông tin được ông Nguyễn Thế Khang, Phó chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết, tại họp báo Kinh tế xã hội TP.HCM chiều 30/7.

Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài (ảnh: CT)

Theo ông Khang, ngay từ tháng 1/2026, phường đã có kế hoạch đảm bảo trật tự và mỹ quan khu vực xung quanh trước khi công viên này chính thức khánh thành. Trong giai đoạn đầu khu vực này được quản lý khá tốt việc xử lý bán hàng rong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phường ghi nhận phản ảnh về tình trạng một số trường hợp bán hàng rong tái xuất hiện, chủ yếu vào thời điểm sau giờ hành chính

Dù thường xuyên kiểm tra nhưng đại diện phường cho biết, gần đây có khoảng 6-7 người bán hàng rong, sử dụng xe 3-4 bánh, xe máy để buôn bán, sau giờ hành chính tụ tập tại công viên này. Khi lực lượng chức năng của phường đi kiểm tra, những người này đi nơi khác sau đó tụ tập lại.

"Chúng tôi sẽ tuần tra, kiểm tra thường xuyên, tăng cường tuần tra ngoài giờ hành chính, thời gian những người buôn bán hàng rong hay tụ tập. Thời gian tới phường cũng tổ chức chốt chặn, cử lực lượng an ninh cơ sở, phối hợp với bảo vệ công viên để đảm bảo giữ gìn trật tự đô thi quanh khu vực này", ông Khang nói.