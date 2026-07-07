Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong quá trình tổ chức tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng đã phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực này đã nâng lên 11 hài cốt. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong chiều nay và ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.