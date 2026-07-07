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Tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Thứ Ba, 17:09, 07/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng làm nhiệm vụ tại TP.HCM vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập tại khu vực này lên 11, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong những ngày tới.

Ngày 7/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong quá trình tổ chức tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng đã phát hiện và cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ, không có di vật kèm theo.

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Lực lượng Đội K74 - Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại khu vực này đã nâng lên 11 hài cốt. Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, thận trọng, bảo đảm đúng quy trình, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong chiều nay và ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

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Lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày đầu tiên khai quật, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm. Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện nhiều di vật của bộ đội Quân Giải phóng hy sinh năm 1968.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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